Не имеет корней и листьев: найден самый большой цветок в мире (фото) (4 новости) «Растение оказалось паразитом»

В Индонезии нашли самий большой в мире цветок диаметром 4 метра.

Раффлезия также известна тем, что ее называют "цветком-монстром", сообщает CNN.

На месте находки цветка почти три года назад также обнаружили раффлезию, но на 10 сантиметров меньше.

"Это результаты исследований и поисков, проведенных экспертами по цветам Rafflesia из Университета Бенгкулу в октябре 2017 года", - сказала специалистка по контролю за лесными экосистемами в Центре охраны природных ресурсов курорта Агам (BKSDA) Ади Путра.

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У этого растения нет корней или листья, оно является паразитом. Для того чтобы выжить раффлезия тянет воду и питательные вещества из своего хозяина. Заметить ее можно только тогда, когда она выпускает цветы.

Страшный открытый "рот" цветка выделяет ужасный запах, похожий на гнилое мясо, из-за чего его также называют "трупный цветок". Запах привлекает насекомых, которые опыляют цветок. Но ее жизнь довольно коротка, всего неделю.

Неделя накануне Дня святого Николая отметился небывалым теплом Винницкой области. Предновогодняя погода повлияла на японские сакуры. Уже на Николая на некоторых деревьях по улице Порика начал появляться цвет.