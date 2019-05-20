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Гордон Гордон · · Обновлено в 18:35
· Украинцы · Twitter
Не надо отчества: Зеленский сказал, как к нему обращаться

Не надо отчества: Зеленский сказал, как к нему обращаться (12 новостей)

«Президент Украины попросил обращаться к нему по имени»

Президент Украины Владимир Зеленский попросил украинцев обращаться к нему по имени.Президент Украины Владимир Зеленский попросил не обращаться к нему по имени и отчеству, а просто по имени. Об этом он написал в Twitter 20 мая.

"Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто Владимир", написал он в Twitter.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей.

20 мая он официально вступил в должность президента Украины.

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Обновлено в 17:42 Президент Украины попросил обращаться к нему по имени.

Обновлено в 18:35 Президент Украины Владимир Зеленский в день инаугурации попросил сограждан не обращаться к нему по имени и отчеству, а называть просто — Владимир. «Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто — Владимир», — написал 41-летний глава государства на странице в Twitter.

ФОТО К НОВОСТИ: «Не надо отчества: Зеленский сказал, как к нему обращаться»
Фото Зеленский попросил не называть его Владимиром Александровичем
Фото Зеленский просит украинцев не называть его «Владимиром Александровичем»
Фото Зеленский сказал, как к нему обращаться: Пожалуйста, говорите просто - Владимир
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  20.05.19, 15:43 Президент Владимир Зеленский просит обращаться к нему по имени, без отчества. Об этом написал на своей странице в Facebook журналист, директор агентства "Ураїнські новини" Денис Иванеско.  "В разговоре…
Украинская правда Украинская правда  ·  20.05.19, 16:01 Президент Владимир Зеленский просит украинский обращаться к нему не по имени и отчеству, а просто по имени.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.05.19, 16:16 Президент Владимир Зеленский просит украинцев обращаться к нему не по имени и отчеству, а просто по имени.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.05.19, 16:16 Президент Владимир Зеленский просит украинцев обращаться к нему не по имени и отчеству, а просто по имени.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.05.19, 16:16 Президент Владимир Зеленский просит украинцев обращаться к нему не по имени и отчеству, а просто по имени.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  20.05.19, 16:28 Президент Владимир Зеленский попросил украинцев не обращаться к нему по имени-отчеству - Владимир Александрович. Об этом он написал в Twitter.Зеленский попросил называть его просто Владимир."Обращаюсь…
Главком Главком  ·  20.05.19, 16:36 Президент Украины Владимир Зеленский просит украинцев обращаться к нему не по имени и отчеству, а просто по имени. Об этом он написал в Twitter. «Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас,…
Телеграф Телеграф  ·  20.05.19, 16:56 Новоизбранный президент Владимир Зеленский, который сегодня принял присягу на служение народу, попросил украинцев называть его просто по имени.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  20.05.19, 17:30 Президент Украины Владимир Зеленский попросил всех украинцев обращаться к нему по имени
MIGnews MIGnews  ·  20.05.19, 17:42 Президент Украины попросил обращаться к нему по имени.
Капитал Капитал  ·  20.05.19, 18:35 Президент Украины Владимир Зеленский в день инаугурации попросил сограждан не обращаться к нему по имени и отчеству, а называть просто — Владимир. «Обращаюсь…
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