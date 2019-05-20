Не надо отчества: Зеленский сказал, как к нему обращаться (12 новостей) «Президент Украины попросил обращаться к нему по имени»

Президент Украины Владимир Зеленский попросил украинцев обращаться к нему по имени.Президент Украины Владимир Зеленский попросил не обращаться к нему по имени и отчеству, а просто по имени. Об этом он написал в Twitter 20 мая.

"Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто Владимир", написал он в Twitter.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей.

20 мая он официально вступил в должность президента Украины.

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Обновлено в 17:42 Президент Украины попросил обращаться к нему по имени.

Обновлено в 18:35 Президент Украины Владимир Зеленский в день инаугурации попросил сограждан не обращаться к нему по имени и отчеству, а называть просто — Владимир. «Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто — Владимир», — написал 41-летний глава государства на странице в Twitter.