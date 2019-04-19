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"Не нарушайте закон, а обдуманно сделайте свой выбор" - глава ЦИК просит не портить бюллетени

"Не нарушайте закон, а обдуманно сделайте свой выбор" - глава ЦИК просит не портить бюллетени (4 новости)

«21 апреля украинцам выдадут бюллетени голубовато-серого цвета размером 20 на 15 сантиметров, что в четыре раза короче, чем 31 марта»

Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук призывает граждан не портить бюллетени и не фотографировать их в кабине для тайного голосования во время второго тура выборов 21 апреля.

«По результатам дня голосования 31 марта почти четверть миллиона бюллетеней были признаны недействительными. Причиной этого стали временами и незаконные действия граждан. Бюллетени сознательно портили», - написала она в Facebook.

Но это не проявление позиции, подчеркнула глава ЦИК.

«Это фактически обида большого количества людей: работников «Полиграфкомбината Украина», которые работали даже ночью, чтобы вовремя напечатать и упаковать, людей, которые развозили бюллетени, в конце концов, членов участковых комиссий, которые эти бюллетени получили, выдавали, а затем и считали. Это наши соотечественники, знакомые, родственники и друзья. Напомню также, что изготовление бюллетеней происходило за счет Государственного бюджета, а это тоже наши с вами деньги», - подчеркнула Слипачук.

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Она напомнила, что законом «О выборах Президента Украины» установлено, что фотографирование, видеофиксация в любой способ результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещается.

«Голосование ли голосования за того или иного кандидата, фамилия которого есть в избирательном бюллетене, – это личное решение каждого. Если вы все-таки пришли на участок, то не нарушайте закон, а обдуманно сделайте свой выбор», - призвала глава ЦИК.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  19.04.19, 08:54 "Голосование или неголосование за того или иного кандидата, имя которого есть в избирательном бюллетене, – это личное решение каждого. Если вы все-таки пришли на участок, то не нарушайте закон, а обдуманно…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  19.04.19, 09:45 21 апреля украинцам выдадут бюллетени голубовато-серого цвета размером 20 на 15 сантиметров, что в четыре раза короче, чем 31 марта.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  19.04.19, 10:48 Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук призывает не портить бюллетени и не фотографировать их в кабине для тайного голосования во время второго тура выборов 21 апреля. Она отметила,…
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