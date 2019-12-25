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"Не настроен": известный шахматист отказался выступать за сборную Украины

"Не настроен": известный шахматист отказался выступать за сборную Украины (5 новостей)

«Павел Эльянов принял такое решение после скандала с главным тренером»

Известный шахматист Павел Эльянов заявил, что больше не будет выступать за сборную Украины. Эльянов заявил, что намерен перейти в другую федерацию.

"На данный момент прекращаю все отношения с Федерацией шахмат Украины, и играть за сборную не буду", – заявил Эльянов ютуб-каналу Chess-News.

Свое заявление Эльянов сделал в контексте скандала, который возник в сборной Украины. Эльянов опубликовал в соцсетях открытое письмо спортивных чиновников.

Суть его в том, что восемь ведущих шахматистов страны обратились к общественности с требованием заменить главного тренера мужской сборной Украины Александра Сулипа на Владимира Баклана.

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Письмо ряда ведущих гроссмейстеров Украины продиктовано не тягой к скандалам, но вынужденной необходимостью. Так бывает, когда локальные конфликты внутри коллектива не разрешают решить проблему естественным путем. Теряется самое дорогое в человеческих отношениях – доверие. В результате чего общее недовольство нарастает и выливается в подобные письма, – написал в соцсетях Эльянов.

Что известно про Эльянова? Украинский шахматист, международный гроссмейстер (с 2001 года). В составе сборной Украины: победитель шахматных олимпиад 2004 и 2010 годов, серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года, бронзовый призер шахматных олимпиад 2014, 2014 и 2016 годов, бронзовый призер командного чемпионата мира 2011 года и бронзовый призер командного чемпионата Европы 2009 года. Полуфиналист Кубка мира ФИДЕ 2015 года.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  25.12.19, 21:09 Павел Эльянов принял такое решение после скандала с главным тренером.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  25.12.19, 21:15 Гроссмейстер принял такое решение из-за конфликта с Федерацией шахмат Украины
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.12.19, 21:44 Двукратный победитель Всемирных Шахматных Олимпиад Павел Эльянов заявил, что больше не будет выступать за сборную Украины. Причиной является конфликт с Федерацией шахмат Украины. "Как минимум,…
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