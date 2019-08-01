Не планировал, но могу стать главой КГГА, – Ткаченко (4 новости) «Кандидат в нардепы от Слуги народа и гендиректор холдинга 1+1 media Александр Ткаченко допустил, что может возглавить городскую власть Киева»

Гендиректор медиахолдинга "1+1", кандидат в нардепы от партии "Слуга народа" Александр Ткаченко назвал ситуацию в Киеве "кризисной".Кандидат в народные депутаты Украины от партии "Слуга народа", гендиректор медиахолдинга "1+1" Александр Ткаченко допустил, что может баллотироваться в мэры Киева. Об этом он сказал в комментарии "Новому времени".

"Мы можем предполагать что угодно, но жизнь диктует свои условия. Изначально не планировал, но ситуация располагает", сказал он.

Ткаченко назвал ситуацию в Киеве "кризисной".

"Вопрос не в том, хочу я баллотироваться или не хочу, а в том, что мы имеем в Киеве. В Киеве мы имеем кризис и пять лет упущенных возможностей. Я не исключаю такого варианта", добавил кандидат в нардепы.

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По его мнению, жизнь киевлян могло бы улучшить устранение "серых, коррупционных схем и смотрящих".

"В Киеве тотальная коррупция. Надо будет обсудить с горожанами концепцию развития города, но очевидно, что надо восстановить народовластей, ведь в городе по сути нет районных властей. Бюджетом столицы распоряжается даже не Кличко, а двое людей [бизнесмен] Вадим Столар и [нардеп от группы "Воля народа"] Максим Мыкытась", сказал он.

Выборы мэра украинской столицы должны пройти в 2020 году.

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

10 июля в ходе встречи с мэром Киева Виталием Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. Кличко заявил, что лишение избранного мэра исполнительных полномочий это возвращение методов управления времен беглого президента Виктора Януковича и лишение Киева самоуправления.

24 июля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с "напоминанием" о необходимости внесения представления на увольнение Кличко.

30 июля на брифинге глава Офиса президента заявил, что Кличко потерял контроль над столицей и не может справиться со "смотрящими" в Киевсовете. Также, по словам Богдана, он недавно получил предложение от одного из "смотрящих" Киева разделить деньги из местного бюджета и "не трогать главу КГГА". Глава ОПУ добавил, что Зеленский рассматривает несколько кандидатур на пост главы КГГА, в том числе кандидатуру действующего мэра столицы.

Кличко назвал брифинг Богдана "байками из склепа".