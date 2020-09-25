Не поделили место на скамейке: в Харькове молодой мужчина избил пенсионера, который вступился за женщину (3 новости) «Молодой человек избил пенсионераЮ который вступился за женщину»

В Харькове на Московском проспекте произошла драка. Мужчина избил пенсионера ибо тот вступился за свою знакомую. Об этом сообщает пресс служба Нацполиции Харьковской области.

"ЧП произошло вечером 20 сентября у супермаркета на проспекте Московском.Ранее незнакомые мужчина и женщина поссорились за свободное место на лавочке возле магазина. В конфликт вмешался знакомый женщины. В результате последний получил тяжкие телесные повреждения. 66-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу ", говорится в сообщении.

Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 30-летний мужчина.

В полиции открыли уголовное производство за умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения. Нападающему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

4 подростков избили 71-летнего пенсионера лопатой в Мирнограде на Донбассе. Подростков нашли после того, как в сеть попало видео избиения. Это не первое видео с насилием, которое опубликовала компания.