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Не поделили место на скамейке: в Харькове молодой мужчина избил пенсионера, который вступился за женщину

Не поделили место на скамейке: в Харькове молодой мужчина избил пенсионера, который вступился за женщину (3 новости)

«Молодой человек избил пенсионераЮ который вступился за женщину»

В Харькове на Московском проспекте произошла драка. Мужчина избил пенсионера ибо тот вступился за свою знакомую. Об этом сообщает пресс служба Нацполиции Харьковской области.

"ЧП произошло вечером 20 сентября у супермаркета на проспекте Московском.Ранее незнакомые мужчина и женщина поссорились за свободное место на лавочке возле магазина. В конфликт вмешался знакомый женщины. В результате последний получил тяжкие телесные повреждения. 66-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу ", говорится в сообщении.

Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 30-летний мужчина.

В полиции открыли уголовное производство за умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения. Нападающему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

4 подростков избили 71-летнего пенсионера лопатой в Мирнограде на Донбассе. Подростков нашли после того, как в сеть попало видео избиения. Это не первое видео с насилием, которое опубликовала компания.

ФОТО К НОВОСТИ: «Не поделили место на скамейке: в Харькове молодой мужчина избил пенсионера, который вступился за женщину»
Фото Не поделили место на скамейке: в Харькове молодой мужчина избил пенсионера, который вступился за женщину
Фото Не поделили скамейку: мужчина избил пенсионера, который вступился за женщину
Фото В Харькове 30-летний мужчина избил пенсионера, который заступился за женщину, - ФОТО
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  25.09.20, 13:50 Молодой человек избил пенсионераЮ который вступился за женщину.
057.ua 057.ua  ·  25.09.20, 18:11 В Харькове мужчина поссорился с женщиной из-за свободного места на лавочке и избил пенсионера
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