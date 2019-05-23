Не референдум, а опрос: Зеленский хочет услышать мнение людей о переговорах с РФ (5 новостей) «Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ не имеет законодательной инициативы,…»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность проведения референдума по вопросу мирных договоренностей с Россией. Как отметил глава государства, такой референдум не имеет законодательной инициативы – это способ выяснить мнение общества. Об этом он заявил во время встречи с общественными активистами 23 мая, передает пресс-служба АП.

Как отметила пресс-служба, среди участников встречи были волонтеры, бывшие военные.

"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", – сказал Зеленский, добавив, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось ранее.

Сообщается, что участники встречи предложили, чтобы такой диалог с представителями общественности проходил на постоянной основе.

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Ранее глава Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что власть рассматривает вынесение на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ. Сегодня Зеленский отметил, что переговоров с РФ не будет.

Обновлено в 16:12 Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вынесение на референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ не имеет законодательной инициативы, а является способом выяснить мнение общества, сообщается на официальном сайте главы государства.

Обновлено в 17:27