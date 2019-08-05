Во время концерта у Дженнифер Лопес расстегнулся комбинезон. Курьезный инцидент сняли очевидцы и опубликовали на YouTube.
Инцидент произошел на концерте певицы в Москве. Лопес как раз исполняла песню Ain't It Funny, когда у нее отстегнулась лямка комбинезона.
Звезда вышла на сцену в необычном наряде. Широкие штанины белого комбинезона крепились к верхней части наряда тонкими шлейками, перекрещенными на уровне бедер.
Во время выступления одна из этих лямок расстегнулась. У Лопес обнажилось одно бедро, но певица продолжила выступление. Закончив композицию, исполнительница отошла в сторону и пристегнула деталь на место.
Ранее полуголая Лопес показала празднование Дня рождения. Также сообщалось, что Дженнифер Лопес танцует на шесте в трейлере фильма.
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