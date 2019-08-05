Сегодня в 18:50

Не выдержал напряжения: на Дженнифер Лопес лопнул костюм прямо во время выступления! (3 новости и 1 видео) «Грандиозный концерт прошел в Москве в день рождения артистки»

Во время концерта у Дженнифер Лопес расстегнулся комбинезон. Курьезный инцидент сняли очевидцы и опубликовали на YouTube.

Инцидент произошел на концерте певицы в Москве. Лопес как раз исполняла песню Ain't It Funny, когда у нее отстегнулась лямка комбинезона.

Звезда вышла на сцену в необычном наряде. Широкие штанины белого комбинезона крепились к верхней части наряда тонкими шлейками, перекрещенными на уровне бедер.

Во время выступления одна из этих лямок расстегнулась. У Лопес обнажилось одно бедро, но певица продолжила выступление. Закончив композицию, исполнительница отошла в сторону и пристегнула деталь на место.

"Шахтер" без проблем разгромил "Карпаты": видео

Ранее полуголая Лопес показала празднование Дня рождения. Также сообщалось, что Дженнифер Лопес танцует на шесте в трейлере фильма.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet