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Не выдержал напряжения: на Дженнифер Лопес лопнул костюм прямо во время выступления!

Не выдержал напряжения: на Дженнифер Лопес лопнул костюм прямо во время выступления! (3 новости и 1 видео)

«Грандиозный концерт прошел в Москве в день рождения артистки»

Во время концерта у Дженнифер Лопес расстегнулся комбинезон. Курьезный инцидент сняли очевидцы и опубликовали на YouTube.

Инцидент произошел на концерте певицы в Москве. Лопес как раз исполняла песню Ain't It Funny, когда у нее отстегнулась лямка комбинезона.

Звезда вышла на сцену в необычном наряде. Широкие штанины белого комбинезона крепились к верхней части наряда тонкими шлейками, перекрещенными на уровне бедер.

Во время выступления одна из этих лямок расстегнулась. У Лопес обнажилось одно бедро, но певица продолжила выступление. Закончив композицию, исполнительница отошла в сторону и пристегнула деталь на место.

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Ранее полуголая Лопес показала празднование Дня рождения. Также сообщалось, что Дженнифер Лопес танцует на шесте в трейлере фильма.

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Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  05.08.19, 15:30 Грандиозный концерт прошел в Москве в день рождения артистки
MIGnews MIGnews  ·  05.08.19, 18:10 У культовой латиноамериканской певицы во время концерта в Москве лопнул эротический костюм, который состоял из трусов, лифчика и штанов на подтяжках.
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