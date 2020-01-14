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Нечем дышать! Теннисистка чуть не потеряла сознание из-за смога от пожаров

Нечем дышать! Теннисистка чуть не потеряла сознание из-за смога от пожаров (4 новости и 1 видео)

«Австралийский турнир – под угрозой срыва»

Словенская теннисистка Далила Якупович сказала, что боялась потерять сознание во время квалификационного поединка Australian Open против швейцарки Штефани Фегеле.Теннисистка Далила Якупович снялась с квалификации турнира Australian Open из-за приступа кашля, который был спровоцирован загрязнением воздуха из-за лесных пожаров, сообщает ESPN Australia.

Якупович побеждала свою соперницу швейцарку Штефани Фегеле в первом круге квалификации Australian Open со счетом 6:4, 5:6, когда упала на колени из-за приступа кашля.

"Мне было очень страшно, что я потеряю сознание. Я опустилась на колени, ведь идти уже не могла", сказала теннисистка.

Якупович заявила, что организаторы "несправедливо" просили сыграть их сегодня.

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"Это вредит нашему здоровью. Я была удивлена, что мы сыграем сегодня, думала, что этого не случится, но у нас не было выбора", резюмировала спортсменка.

Матчи первого дня квалификации Australian Open, который проходит в Мельбурне, были отложены на час, а тренировки отменены из-за плохого качества воздуха. Утром 14 января оно колебалось от опасного до плохого.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

Австралийский телеканал News 12 января 2020 года сообщил, что в результате лесных пожаров в стране уже погибло 28 человек, сгорело около 2 тыс. домов, сожжено около 6 млн га земли.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  14.01.20, 12:53 Словенка Далила Якупович снялась с матча квалификации Australian Open
Апостроф Апостроф  ·  14.01.20, 14:27 Теннисистка из Словении Далила Якупович стала жертвой пожаров, которые захватили Австралию.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  14.01.20, 15:43 Австралийский турнир – под угрозой срыва
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