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Нефть из РФ поступила на станцию "Мозырь" в Беларуси

Нефть из РФ поступила на станцию "Мозырь" в Беларуси (4 новости)

«Концерн Белнефтехим сообщает о поступлении чистой российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) Мозырь ОАО Гомельтранснефть Дружба. Об этом сообщают…»

Соответствие стандарту поступающей из России нефти по трубопроводу "Дружба" подтвердил персонал аккредитованной лаборатории, отметили в белорусском концерне "Белнефтехим".4 мая в Беларусь по нефтепроводу "Дружба" поступила качественная российская нефть. Об этом проинформировал концерн "Белнефтехим".

"Как сообщает диспетчерская служба белорусского оператора магистрального нефтепровода "Дружба", 4 мая 2019 года в 14.45 новая партия нефти вместе с разделительным устройством поступила на ЛПДС (линейная производственно-диспетчерская станция. "ГОРДОН") "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба". В 15.00 начался ее прием в резервуары ЛПДС "Мозырь". Персоналом аккредитованной лаборатории выполнен отбор проб из поступающей нефти и подтверждено ее соответствие стандарту", сказано в сообщении.

В "Белнефтехиме" отметили, что переработка нефти с подтвержденным качеством начнется 6 мая.

19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. 22 апреля Мозырский НПЗ был выведен из строя из-за некачественной российской нефти, о чем сообщили в пресс-службе предприятия. 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов из РФ в Украину, Польшу и страны Балтии.

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В ночь на 24 апреля Польша на неопределенный срок остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", 25 апреля к такому же шагу прибегла Украина.

26 апреля в России заявили, что нефть в нефтепроводе была загрязнена умышленно. Источник загрязнения выявили в Самаре, на узле местной частной структуры "Самаратранснефть-Терминал".

По предварительной оценке, объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Беларуси, Украине и Польше составляет около 5 млн тонн.

30 апреля Беларусь полностью прекратила прием нефти из РФ до полного вытеснения из трубопровода "Дружба" загрязненного сырья.

Россия на переговорах в Минске обещала восстановить подачу качественной нефти через нефтепровод "Дружба" с 3 мая, отмечали в компании "Укртранснафта".

Нефтепровод "Дружба" крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, по которой российская нефть поставляется в страны Восточной и Центральной Европы. Нефтепровод был введен в эксплуатацию в 1964 году. Протяженность "Дружбы" около 8900 км. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

ФОТО К НОВОСТИ: «Нефть из РФ поступила на станцию "Мозырь" в Беларуси»
Фото Нефть из РФ поступила на станцию "Мозырь" в Беларуси
Фото В Беларуси сообщили, что получили по нефтепроводу качественную российскую нефть
Фото В Беларуси сообщили, что качественная нефть из РФ дошла до станции "Мозырь", где разветвляется нефтепровод "Дружба"
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РБК Украина РБК Украина  ·  04.05.19, 19:46 Концерн "Белнефтехим" сообщает о поступлении чистой российской нефти на линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Об этом сообщают росСМИ.Как сообщается,…
УНН УНН  ·  04.05.19, 20:19 Новая партия нефти, поступившая на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Мозырь" в Белоруссии, соответствует необходимым стандартам. Об этом сообщает пресс-центр концерна "Белнефтехим"."4…
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