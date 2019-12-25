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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 15:22
· Больница
Некачественный наркоз привел к тяжелым последствиям: один человек скончался

Некачественный наркоз привел к тяжелым последствиям: один человек скончался (5 новостей)

«В больницу им. Мечникова в Днепре были доставлены пациенты из г. Каменское с тяжелыми осложнениями после хирургических операций»

В Каменское на Днепропетровщине за некачественный наркоз род время операций пострадало семь пациентов, из них одна женщина скончалась.

В период с 17 по 19 декабря в больнице во время хирургических операций использовался медицинский наркозвід которого пострадали семь пациентов. Больные с тяжелыми осложнения были доставлены в Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова, где одна из пострадавших женщин скончалась, сообщили в Каменском отделе полиции.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 140 Уголовного кодекса ("невыполнение или ненадлежащее выполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного").

Девочку 27 сентября госпитализировали с сильными болями в животе. Ребенка осмотрели гинеколог и хирург, назначили необходимые лабораторные анализы и держали ее без каких-либо действий с утра до вечера. Только в 18.30 Елену забрали хирурги с диагнозом острый аппендицит и оперировали около двух часов.

Во Львове горит областная больница
Во Львове горит областная больница

После операции девочку в тяжелом состоянии отправили в реанимационное отделение, где она вскоре умерла.

Обновлено в 15:12 Полиция Днепропетровской области завела уголовное дело из-за использования некачественного наркоза в Каменском, в результате чего во время операций пострадали семь пациентов, одна женщина скончалась. Об этом пишет Корреспондент. Как сообщили в полиции, некачественный наркоз использовался во время операций в период с…

Обновлено в 15:22 В Днепропетровской области из-за использования некачественного наркоза во время операций пострадали семь пациентов, из них одна женщина скончалась.

ФОТО К НОВОСТИ: «Некачественный наркоз привел к тяжелым последствиям: один человек скончался»
Фото В больнице погиб пациент из-за некачественного наркоза
Фото Некачественный наркоз привел к тяжелым последствиям: один человек скончался
Фото В Каменском ЧП из-за некачественного наркоза, есть жертвы
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Фото На Днепропетровщине из-за некачественного наркоза пострадали семь пациентов
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Новый Регион Новый Регион  ·  25.12.19, 13:02 В больницу им. Мечникова в Днепре были доставлены пациенты из г. Каменское с тяжелыми осложнениями после хирургических операций.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.12.19, 14:57 Полиция Днепропетровской области завела уголовное дело из-за использования некачественного наркоза в Каменском, в результате чего во время операций пострадали семь пациентов, одна женщина скончалась.…
Голос.UA Голос.UA  ·  25.12.19, 15:12 Полиция Днепропетровской области завела уголовное дело из-за использования некачественного наркоза в Каменском, в результате чего во время операций пострадали семь пациентов, одна женщина скончалась.…
Телеграф Телеграф  ·  25.12.19, 15:22 В Днепропетровской области из-за использования некачественного наркоза во время операций пострадали семь пациентов, из них одна женщина скончалась.
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