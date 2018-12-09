"Нельзя допустить": Кирилл отказал Украине в праве на независимую церковь (9 новостей) «Лидер РПЦ дал волю эмоциям и набросился на украинскую церковь с обвинениями»

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл обвинил украинскую власть и церковников в "служении тьме".

Об этом он сказал во время освящения одного из храмов Москвы, передают российские СМИ.

Он заявил, что создание в Украине единой поместной церкви - это действия зла.

"Мы знаем, как силы зла восстали на православную церковь. Послушайте тех, кто борется за так называемую независимую церковь, прислушайтесь к интонациям и словам, какая же там злоба и ненависть... Послушайте лидеров раскола, с какой ненавистью они говорят. Разве это пастырское слово, разве это слово любви? Одни участвуют в наследии святых во свете, а другие впадают во власть тьмы. Нужно просто внимательно послушать тех, кто говорит о свете, а на самом деле пребывает во тьме", - провозгласил Кирилл.

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Синод Вселенского патриархата подготовил конституционное хартию (устав) для украинской церкви. На синоде Вселенского патриархата был одобрен текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви.

15 декабря в церкви святой Софии состоится Объединительный собор Украинской православной церкви. Он утвердит устав новой церкви и выберет предстоятеля, которому будет вручен томос.

Вселенский патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам прибыть на собор. Глава Русской православной церкви в Украине митрополит Онуфрий вернул письмо в Стамбул.

Обновлено в 16:18 Создаваемая единая поместная церковь в Украине не может быть «от бога», поскольку строится на злобе и ненависти, заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Послушайте тех, кто борется за так называемую независимую единую церковь, прислушайтесь к интонациям, прислушайтесь к словам. Какая же там злоба, какая ненависть! А разве злоба и ненависть…

Обновлено в 16:25 Глава РПЦ патриарх Кирилл считает недопустимым предоставление независимости православной церкви в Украине, заявил в воскресенье, 9 декабря, обращаясь к верующим после литургии в храме Святой Татьяны в Люблино, передает Интерфакс. "Может быть, эти люди (сторонники независимой церкви) и правы, и в независимом государстве должна быть как бы и независимая церковь? Почему бы не допустить такое в отношении Украины?.. Нельзя допустить", - сказал Кирилл. Патриарх считает, что те, кто борется за независимую украинскую церковь, готовы "сломать церковную жизнь". По словам предстоятеля Русской православной церкви, "раскольники" пытаются представить идеи тьмы в качестве светлых и положительных. Он выразил надежду, что "никакие раскольнические объединения, никакое участие светской власти, никакая злобная и воинственная риторика не способны будут оторвать верующих людей от жизни во свете Божьем".