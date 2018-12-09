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Политика
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 16:25
"Нельзя допустить": Кирилл отказал Украине в праве на независимую церковь

"Нельзя допустить": Кирилл отказал Украине в праве на независимую церковь (9 новостей)

«Лидер РПЦ дал волю эмоциям и набросился на украинскую церковь с обвинениями»

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл обвинил украинскую власть и церковников в "служении тьме".

Об этом он сказал во время освящения одного из храмов Москвы, передают российские СМИ.

Он заявил, что создание в Украине единой поместной церкви - это действия зла.

"Мы знаем, как силы зла восстали на православную церковь. Послушайте тех, кто борется за так называемую независимую церковь, прислушайтесь к интонациям и словам, какая же там злоба и ненависть... Послушайте лидеров раскола, с какой ненавистью они говорят. Разве это пастырское слово, разве это слово любви? Одни участвуют в наследии святых во свете, а другие впадают во власть тьмы. Нужно просто внимательно послушать тех, кто говорит о свете, а на самом деле пребывает во тьме", - провозгласил Кирилл.

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Синод Вселенского патриархата подготовил конституционное хартию (устав) для украинской церкви. На синоде Вселенского патриархата был одобрен текст томоса о предоставлении независимости Украинской церкви.

15 декабря в церкви святой Софии состоится Объединительный собор Украинской православной церкви. Он утвердит устав новой церкви и выберет предстоятеля, которому будет вручен томос.

Вселенский патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам прибыть на собор. Глава Русской православной церкви в Украине митрополит Онуфрий вернул письмо в Стамбул.

Обновлено в 16:18 Создаваемая единая поместная церковь в Украине не может быть «от бога», поскольку строится на злобе и ненависти, заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Послушайте тех, кто борется за так называемую независимую единую церковь, прислушайтесь к интонациям, прислушайтесь к словам. Какая же там злоба, какая ненависть! А разве злоба и ненависть…

Обновлено в 16:25 Глава РПЦ патриарх Кирилл считает недопустимым предоставление независимости православной церкви в Украине, заявил в воскресенье, 9 декабря, обращаясь к верующим после литургии в храме Святой Татьяны в Люблино, передает Интерфакс. "Может быть, эти люди (сторонники независимой церкви) и правы, и в независимом государстве должна быть как бы и независимая церковь? Почему бы не допустить такое в отношении Украины?.. Нельзя допустить", - сказал Кирилл. Патриарх считает, что те, кто борется за независимую украинскую церковь, готовы "сломать церковную жизнь". По словам предстоятеля Русской православной церкви, "раскольники" пытаются представить идеи тьмы в качестве светлых и положительных. Он выразил надежду, что "никакие раскольнические объединения, никакое участие светской власти, никакая злобная и воинственная риторика не способны будут оторвать верующих людей от жизни во свете Божьем".

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Фото "Нельзя допустить": Кирилл отказал Украине в праве на независимую церковь
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Главред Главред  ·  09.12.18, 13:56 Патриарх Кирилл / ledn.info Создание в Украине независимой православной церкви является недопустимым, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Может быть, эти люди (сторонники независимой...
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  09.12.18, 13:57 Московский патриарх Кирилл считает, что УПЦ нельзя предоставлять независимость, так как ее "раскольники погубят жизни других людей", хотя и признает, что...
Новое Время Новое Время  ·  09.12.18, 14:30 Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл заявил, что предоставление независимости православной церкви в Украине недопустимо.
Апостроф Апостроф  ·  09.12.18, 14:47 Патриарх РПЦ Кирилл назвал объединение Украинской церкви "идеей тьмы" и продолжил пугать украинцев "расколом" и "захватом храмов".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  09.12.18, 14:52 Лидер РПЦ дал волю эмоциям и набросился на украинскую церковь с обвинениями.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  09.12.18, 14:55 Предстоятель русской православной церкви патриарх Кирилл во время проповеди в храме Святой Татьяны в Люблино заявил, что предоставление независимости православной церкви Украине недопустимо.«Может быть,…
Капитал Капитал  ·  09.12.18, 16:18 Создаваемая единая поместная церковь в Украине не может быть «от бога», поскольку строится на злобе и ненависти, заявил в воскресенье патриарх Московский и всея…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  09.12.18, 16:25   Глава РПЦ патриарх Кирилл считает недопустимым предоставление независимости православной церкви в Украине, заявил в воскресенье, 9 декабря, обращаясь к верующим после литургии в храме Святой Татьяны…
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