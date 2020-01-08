Немецкие авиалинии Lufthansa возобновляют рейсы в Тегеран (8 новостей и 1 видео) «Главной причиной является то, что самолет упал именно на территории Ирана»

8 января разбился пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" вблизи Тегерана вскоре после взлета. Экипаж и пассажиры погибли. Соцсети активно обсуждают эту трагедию.Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины катастрофы пока неизвестны.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины. МАУ опубликовала полный список погибших в авиакатастрофе.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы "черные ящики" с разбившегося самолета.

"ГОРДОН" собрал важные комментарии пользователей соцсетей, которые обсуждают это печальное событие.

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"Самолет был новый, а пилот - очень опытный. Как начинающий пилот могу сказать, что опыт в 12 000 часов полета - это очень и очень много, не говоря о том, что вместе с экипажем был еще и более опытный инструктор. Поэтому думаю, что обвинять экипаж в чем-то - абсолютно излишне, хотя, конечно, в любом случае все нужно тщательно расследовать", - отметил украинский и грузинский политик Михаил Саакашвили.

"Соболезнования семьям погибших. Ждем расшифровки черных ящиков, чтобы понять, была ли это техническая неисправность. Самолет загорелся на малом расстоянии от земли. Все на глазах воздушных служб Ирана. Надеюсь на скорое расследование трагедии. МАУ с сегодняшнего дня прекращает летать в Иран", - написала телеведущая 5 канала Янина Соколова.

"Так вот, на отказ Ирана отдавать черные ящики американской компании Боинг, чей самолет и упал в Тегеране, есть ряд очевидных причин. Одна из, надеюсь Вы понимаете, политика США по Ирану и все последующие оправдывающие США и союзников действия по этой стране, в том числе и военные. Ну, правда странно пускать ракету в самолет на своей территории со своими гражданами в условиях того, что весь мир после этого первым обвинит именно тебя", - поделился мнением ведущий телеканала NEWSONE Макс Назаров.

"Маловероятно, что самолет МАУ в Иране поразили ракетой. Это было бы заметно даже на любительском видео", - заявил главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Прежде чем делать массу выводов, дайте хотя бы сутки устаканиться имеющимся данным. Все стороны событий находятся в состоянии громадного психологического напряжения и, думаю, осознают возможные последствия любых причин катастрофы. Над Ираном летает чудовищное число международных рейсов, с территории Ирана взлетают десятки самолетов в час. В непосредственной близости от Ирана находятся огромные хабы в Дубае и Абу-Даби. Поэтому иранское ПВО в день отслеживает тысячи рейсов. И шанс такой трагической ошибки не так и велик. Для злого умысла надо понимать мотивы. Для одиночного теракта надо хотя бы примерно понимать кто и как. Для поломки - аналогично. Сейчас помимо Украины, Ирана и Канады крайний интерес к событию будут проявлять как минимум США и Россия. Поэтому тонны информации и дезинформации будет выливаться каждый час. Поэтому убедительная просьба - ждать накопления и проверки данных", - советует блогер Юрий Богданов.

"Сейчас будут забрасывать тонны фей