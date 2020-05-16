Немецкие вирусологи не поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса

Нет оснований прибегать к принудительной вакцинации населения Германии против коронавируса, убеждены в Институте Роберта Коха. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

"У нас нет оснований для того, чтобы рассматривать вопрос обязательной вакцинации", - заявил президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вайлер. По его словам, граждане ФРГ, безусловно, понимают, что если бы присутствовала безопасная вакцина против коронавируса, то это способствовало бы их здоровью. Вайлер также рассказал, что еще несколько недель назад в институте была создана рабочая группа по поводу вакцин. В случае разработки соответствующей вакцины, рассматривался бы вопрос о том, какие группы населения можно вакцинировать и каким образом. Как сообщалось ранее в УНН, Германия ослабила пограничный контроль с рядом стран....