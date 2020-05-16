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Немецкие вирусологи не поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса

Немецкие вирусологи не поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса (4 новости)

«Немецкие вирусологи выступают против обязательной вакцинации от коронавируса»

Нет оснований прибегать к принудительной вакцинации населения Германии против коронавируса, убеждены в Институте Роберта Коха. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

"У нас нет оснований для того, чтобы рассматривать вопрос обязательной вакцинации", - заявил президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вайлер.

По его словам, граждане ФРГ, безусловно, понимают, что если бы присутствовала безопасная вакцина против коронавируса, то это способствовало бы их здоровью.

Вайлер также рассказал, что еще несколько недель назад в институте была создана рабочая группа по поводу вакцин. В случае разработки соответствующей вакцины, рассматривался бы вопрос о том, какие группы населения можно вакцинировать и каким образом.

Как сообщалось ранее в УНН, Германия ослабила пограничный контроль с рядом стран.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Немецкие вирусологи не поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса»
Фото Немецкие вирусологи выступают против обязательной вакцинации от коронавируса
Фото Немецкие вирусологи не поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса
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Униан Униан  ·  16.05.20, 19:08 По их мнению, сейчас нет оснований прибегать к принудительной вакцинации населения Германии против коронавируса.
Телеграф Телеграф  ·  16.05.20, 19:27 Немецкие вирусологи выступают против обязательной вакцинации от коронавируса.
Главред Главред  ·  16.05.20, 19:54 Оснований для обязательной вакцинации жителей Германии против коронавируса не существует, заявил президент немецкого Института Роберта Коха Лотар Вайлер. «У нас нет оснований для того, чтобы рассматривать...
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