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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 13:15
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Немецкий евродепутат: Зеленский бросил вызов Путину

Немецкий евродепутат: Зеленский бросил вызов Путину (9 новостей)

«Депутат Европарламента от Германии из фракции Европейской народной партии Михаэль Галер считает, что победа Владимира Зеленского бросила вызов постсоветским структурам…»

Победа шоумена Владимира Зеленского в выборах президента бросила вызов постсоветским структурам и особенно российскому лидеру Владимиру Путину.

Об этом сказал депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер, передает DW.

"Зеленский сделал очень интересное заявление. Он обратился к гражданам на постсоветском пространстве и сказал: мол, посмотрите, то, что возможно в Украине, возможно и для вас. Таким образом он бросил вызов постсоветским структурам и особенно Путину. Но для России здесь речь идет скорее о внутриполитическом вопросе.

Что же касается внешней политики, то здесь важно сохранять диалог. У нас уже есть минский процесс. И это совершенно естественно, что Зеленский стремится продолжить диалог и преследует те же цели, а именно - завершение оккупации как на Донбассе, так и в Крыму.

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Но в Москве, конечно, хотят сначала присмотреться к нему, какие именно другие акценты он расставит. Думаю, что при этом его конечная цель останется неизменной. Но вместе с западными партнерами следует продолжить диалог с Москвой, поскольку проблемы и в дальнейшем остаются вызванными Москвой. И поэтому для того, чтобы Москва изменила свою политику, нужно с ней говорить", - сказал Галер.

Шоумен Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины. Его поддержали 73% избирателей. За нынешнего главу государства Петра Порошенко проголосовали 25% граждан.

После объявления результатов экзит-пола Зеленский призвал постсоветские страны посмотреть на его результаты и убедиться, что все возможно.

Обновлено в 12:10 Депутат Европарламента от Германии из фракции Европейской народной партии Михаэль Галер в интервью DW отметил, что украинцы во время выборов продемонстрировали, что очень хотят перемен в вопросе реформ и сохранить выбранный ранее внешнеполитический курс. Ведь и Зеленский и Порошенко в…

Обновлено в 13:15 По его словам, в вопросах внешней политики с Москвой важно сохранять диалог, в частности, в минском формате.

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Украинская правда Украинская правда  ·  23.04.19, 09:03 "Зеленский обратился к гражданам на постсоветском пространстве и сказал: мол, посмотрите, то, что возможно в Украине, возможно и для вас. Таким образом он бросил вызов постсоветским структурам и особенно…
РБК Украина РБК Украина  ·  23.04.19, 09:20 Депутат Европарламента от Германии из фракции Европейской народной партии Михаел Галер прокомментировал выборы президента Украины и заявил, что кандидат, который набрал больше голосов, Владимир Зеленский…
Капитал Капитал  ·  23.04.19, 09:31 Депутат Европарламента от Германии из фракции Европейской народной партии Михаэль Галер считает, что победа Владимира Зеленского бросила вызов постсоветским структурам и особенно Владимиру…
Хвиля Хвиля  ·  23.04.19, 10:40 Депутат Европарламента от Германии из фракции Европейской народной партии Михаэль Галер прокомментировал выборы президента Украины... Сообщение Зеленский бросил вызов Путину — евродепутат появились…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.04.19, 10:43 Кандидат в президенты Владимир Зеленский, который побеждает во втором туре, бросил вызов постсоветским структурам и особенно Владимиру Путину. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Германии…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  23.04.19, 12:05 Депутат Европарламента от Германии из фракции Европейской народной партии Михаэль Галер считает, что победа Владимира Зеленского бросила вызов постсоветским структурам и особенно Владимиру Путину.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  23.04.19, 12:10 Победа Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине бросила вызов постсоветским структурам, особенно президенту России Владимиру Путину. Депутат Европарламента от Германии из фракции Европейской…
УНН УНН  ·  23.04.19, 13:15 Владимир Зеленский бросил вызов постсоветским структурам и особенно президенту РФ Владимиру Путину. Об этом депутат Европарламента от Германии из фракции Европейской народной партии Михаэль Галер заявил…
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