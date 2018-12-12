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ForUm ForUm · · Обновлено в 18:32
Неонацисты разгромили центральный офис "Разумной силы"

Неонацисты разгромили центральный офис "Разумной силы" (5 новостей)

«12 декабря в Киеве неонацисты разгромили офис центрального аппарата политической партии "РАЗУМНАЯ СИЛА" в Киеве»

12 декабря в Киеве неонацисты разгромили офис центрального аппарата политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» в Киеве.

Агрессивные право радикалы устроили бойню прямо в центре столицы. Это произошло днем, когда все сотрудники офиса находились на рабочих местах. Банда агрессивных молодчиков в масках и в камуфляжной форме ворвались в помещение и, не разбираясь, принялись жестоко избивать всех присутствующих. Устроили погром: разломали мебель и технику.

Пострадали несколько сотрудников партии, среди которых руководитель центрального штаба и главный политический консультант партии Андрей Бодров. Участники погрома были настолько уверены в своей безнаказанности, что не забыли снять на камеру избиение людей.

Нападения на офисы партии, избиение активистов и сторонников «РАЗУМНОЙ СИЛЫ», запугивание и угрозы уже приобрели системный характер. Партия, отстаивающая мир в стране, очень мешает власти, которой нужна и выгодна война.

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«В стране начинается травля всех, кто не соглашается с политикой Администрации Президента. Власть видит стремительно растущее число сторонников партии и ничего с этим не может поделать. Неонацистские группировки, открыто спонсируемые властью, стремятся уничтожить неугодных, – заявил Александр Соловьев, лидер «РАЗУМНОЙ СИЛЫ». – Они надеются нас запугать и заставить молчать! Но у них ничего не выйдет. Так поступают только подлые и трусливые люди. При этом право радикалы открыто «хвастаются» своими достижениями, выкладывая видео погромов в соцсетях, но никакого наказания за беспредел не несут. Кто они такие, если им позволено творить все, что угодно, не боясь правоохранительных органов, уголовной ответственности и объективной оценки общества?»

Избитый неонацистами руководитель центрального штаба «Разумной силы» Андрей Бодров

Александр Соловьев подчеркнул: никакие угрозы и погромы не заставят «РАЗУМНУЮ СИЛУ» отступить от своего мирного плана. Эти агрессивные наемники не способны нас запугать. Потому что мы боремся за будущее нашей страны, которой нужны не война и разруха, а мир и процветание.

«РАЗУМНАЯ СИЛА» продолжит бороться за свои права, за права каждого украинца и за мир в стране. Мы добьемся справедливости, и все, кто позволяет себе действовать вне закона, прикрываясь привилегиями властвующих лиц, ответят за это.

Обновлено в 18:12 12 декабря в Киеве неонацисты разгромили офис центрального аппарата политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» в Киеве. Агрессивные право радикалы устроили бойню прямо в центре столицы. Это произошло днем, когда все сотрудники офиса находились на рабочих местах. Банда агрессивных молодчиков в масках…

Обновлено в 18:32 13 декабря в 13:00 информационное агентство ГолосUA проведет пресс-конференцию на тему: «Нападение националистов на центральный офис партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» в Киеве». В пресс-конференции примет участие глава политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Соловьев. Отметим, в среду, 12 декабря, агрессивно настроенные националисты в масках и в камуфляжной форме ворвались в помещение, разломали мебель и технику, избили сотрудников. Среди пострадавших – руководитель центрального штаба партии Андрей Бодров. Нападения на офисы партии, избиение активистов и сторонников «РАЗУМНОЙ СИЛЫ», запугивание и угрозы уже приобрели системный характер. В ночь на 9 октября был совершен поджог автомобиля председателя Покровской городской организации партии, ранее офис был разгромлен, в октябре с угрозами радикалы пришли к дому председателя Днепропетровской областной организации «РАЗУМНОЙ СИЛЫ». Но никто из нападающих до сих пор не понес наказания. Пресс-конференция состоится по адресу: ул. Бастионная 5/13 (вход с ул. Кургановская). Аккредитация до 18:00 12 декабря по телефону: (044) 284-57-62.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  12.12.18, 17:48 12 декабря в Киеве неонацисты разгромили офис центрального аппарата политической партии "РАЗУМНАЯ СИЛА" в Киеве.
Капитал Капитал  ·  12.12.18, 17:51 12 декабря в Киеве неонацисты разгромили офис центрального аппарата политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» в Киеве. Агрессивные право радикалы устроили бойню прямо в центре…
Голос.UA Голос.UA  ·  12.12.18, 18:12 12 декабря в Киеве неонацисты разгромили офис центрального аппарата политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» в Киеве.  Агрессивные право радикалы устроили бойню прямо в центре столицы. Это произошло днем,…
Голос.UA Голос.UA  ·  12.12.18, 18:32 13 декабря в 13:00 информационное агентство ГолосUA проведет пресс-конференцию на тему: «Нападение националистов на центральный офис партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» в Киеве». В пресс-конференции примет участие…
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