Чемпион WBC Continental Americas в первом среднем весе Сергей Богачук (18-0, 18 КО) провел свой 18-й поединок на профессиональном уровне. На этот раз украинец победил мексиканца Алехандро Давила.

В ночь с 25 на 26 сентября 25-летний украинский боксер Сергей Богачук провел свой бой в мексиканской Мериде, где вышел на ринг против местного боксера и оказался сильнее соперника, пишет 24 канал.

Непобедимый украинец

Бой предусматривал 10 раундов, но Богачуку столько было не нужно. Украинец владел полным преимуществом во время боя, нанося мощные удары в корпус соперника, которые заставили мексиканца досрочно завершить поединок. Бой длился всего лишь 6 раундов. Судья зафиксировал победу Богачука техническим нокаутом после отказа соперника.

Сергей нанес Давилу уже третье поражение в профессиональной карьере. Этой победой украинец вплотную приблизился к чемпионским поединкам.

До этого поединка Богачук провел свой последний бой в декабре прошлого года в Калифорнии, где в пятом раунде нокаутировал колумбийца Карлоса Галвана (17-10-1, 16 КО).

Кто такой Сергей Богачук?

Это украинский боксер, родился в Виннице, но проживает и тренируется в США. Украинец выступает в первом среднем весе. На профессиональном ринге провел 18 поединков, в которых одержал 18 побед нокаутом.

Сергей Богачук – Алехандро Давила видеообзор боя