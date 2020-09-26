  1. Главная
  2. Новости
  3. Непобедимый украинский боксер уничтожил 18-го соперника в карьере: видео боя
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· WBC
Непобедимый украинский боксер уничтожил 18-го соперника в карьере: видео боя

Непобедимый украинский боксер уничтожил 18-го соперника в карьере: видео боя (4 новости и 1 видео)

«Поединок завершился досрочно»

Чемпион WBC Continental Americas в первом среднем весе Сергей Богачук (18-0, 18 КО) провел свой 18-й поединок на профессиональном уровне. На этот раз украинец победил мексиканца Алехандро Давила.

В ночь с 25 на 26 сентября 25-летний украинский боксер Сергей Богачук провел свой бой в мексиканской Мериде, где вышел на ринг против местного боксера и оказался сильнее соперника, пишет 24 канал.

Непобедимый украинец

Бой предусматривал 10 раундов, но Богачуку столько было не нужно. Украинец владел полным преимуществом во время боя, нанося мощные удары в корпус соперника, которые заставили мексиканца досрочно завершить поединок. Бой длился всего лишь 6 раундов. Судья зафиксировал победу Богачука техническим нокаутом после отказа соперника.

Сергей нанес Давилу уже третье поражение в профессиональной карьере. Этой победой украинец вплотную приблизился к чемпионским поединкам.

До этого поединка Богачук провел свой последний бой в декабре прошлого года в Калифорнии, где в пятом раунде нокаутировал колумбийца Карлоса Галвана (17-10-1, 16 КО).

Кто такой Сергей Богачук?

Это украинский боксер, родился в Виннице, но проживает и тренируется в США. Украинец выступает в первом среднем весе. На профессиональном ринге провел 18 поединков, в которых одержал 18 побед нокаутом.

Сергей Богачук – Алехандро Давила видеообзор боя

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Факты Факты  ·  26.09.20, 12:01 Нокаутер Богачук вышел на поединок в Мексике в вышиванке и шесть раундов избивал соперника
Подробности Подробности  ·  26.09.20, 13:50 Украинский нокаутер так избивал мексиканского боксера, что тот отказался выходить в ринг
Обозреватель Обозреватель  ·  26.09.20, 13:51 Поединок завершился досрочно
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На марше протеста в Минске задержали журналисток

На марше протеста в Минске задержали журналисток
Дело Шеремета. Фигурант расследования издания &quot;Заборона&quot; Зотов заявил, что ему угрожали подчиненные Матиоса

Дело Шеремета. Фигурант расследования издания "Заборона" Зотов заявил, что ему…
Путин рассказал, что экономическая ситуация в России обрела стабильность

Путин рассказал, что экономическая ситуация в России обрела стабильность
Колос – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Колос – Ингулец. Текстовая трансляция матча
Десна – Рух. Текстовая трансляция матча

Десна – Рух. Текстовая трансляция матча
МЮ выиграл матч с помощью пенальти, назначенного после финального свистка

МЮ выиграл матч с помощью пенальти, назначенного после финального свистка
Аталанта снова в деле. Команда забила 4 гола, Малиновский вышел на замену

Аталанта снова в деле. Команда забила 4 гола, Малиновский вышел…
Участников несанкционированной акции задерживают в Минске

Участников несанкционированной акции задерживают в Минске
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.