Неприятный сюрприз для Кремля: Дания затормозила "Северный поток 2" (4 новости) ««Газпром» так и не получил разрешение датских властей на прокладку участка трубопровода в акватории Дании, что может задержать запуск «Северного…»

По требованию Дании могут отложить проект газопровода "Северный поток-2" на 8 месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что задержка проекта приведет к значительным финансовым затратам.

"В жалобе оператора проекта в адрес датских властей указана стоимость третьего маршрута, затраты на который оцениваются в 560 млн евро, а расходы на получение нового запроса на данный маршрут - 100 млн евро" - говорится в сообщении.

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Отметим, что маршрут "Северного потока-2" должен проходить через воды Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Сейчас он имеет разрешения от всех стран, воды которых он пересекает, кроме Дании. Хотя "Газпром" завершил более 70% проекта "Северный поток 2", с апреля 2017 года он ожидает рассмотрения заявок от датских властей на прокладку между 147 и 175 км через датские воды.