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Нет больных: первая страна в Европе заявила о преодолении эпидемии коронавируса

Нет больных: первая страна в Европе заявила о преодолении эпидемии коронавируса (3 новости)

«Всего в стране заболели более трех сотен человек, девять скончались»

В Черногории больше нет больных Covid-19.

В частности, в стране 20 дней подряд не фиксировали новых случаев заболевания, говорится в заявлении Института общественного здоровья в Подгорице.

Конец эпидемии будет провозглашен в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня - 28 дней после последнего появления. Тогда Черногория официально станет

первой страной в Европе, которая преодолела эпидемию.

Первый случай Covid-19 в Черногории обнаружили 17 марта. В общем заболели 324 человека, умерли девять, вылечились 315 пациентов.

Население Черногории составляет более 600 000 человек.

Ранее премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что страна готовится к восстановлению туристического сезона с 1 июля, несмотря на пандемию коронавируса.

В первую очередь, Маркович рассчитает туристов из соседних Сербии и Боснии.

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Униан Униан  ·  25.05.20, 01:21 Всего в стране заболели более трех сотен человек, девять скончались.
Сегодня Сегодня  ·  25.05.20, 01:45 Черногория, где первый случай заражения COVID-19 обнаружили 17 марта, стала первой в Европе страной, которая преодолела эпидемию. В течении 20 дней новых случаев заболевания не зафиксировано.Об этом говорится…
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