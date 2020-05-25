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Нет больных: первая страна в Европе заявила о преодолении эпидемии коронавируса (3 новости) «Всего в стране заболели более трех сотен человек, девять скончались»

В Черногории больше нет больных Covid-19.

В частности, в стране 20 дней подряд не фиксировали новых случаев заболевания, говорится в заявлении Института общественного здоровья в Подгорице.

Конец эпидемии будет провозглашен в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня - 28 дней после последнего появления. Тогда Черногория официально станет

первой страной в Европе, которая преодолела эпидемию.

Первый случай Covid-19 в Черногории обнаружили 17 марта. В общем заболели 324 человека, умерли девять, вылечились 315 пациентов.

Население Черногории составляет более 600 000 человек.

Ранее премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что страна готовится к восстановлению туристического сезона с 1 июля, несмотря на пандемию коронавируса.

В первую очередь, Маркович рассчитает туристов из соседних Сербии и Боснии.