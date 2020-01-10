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Нет причин не верить, – Столтенберг о том, что Иран мог сбить самолет МАУ ракетой

Нет причин не верить, – Столтенберг о том, что Иран мог сбить самолет МАУ ракетой (2 новости)

«Североатлантический альянс не видит оснований не доверять данным исследований западных стран о том, что Иран мог сбить украинский самолет своей…»

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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  10.01.20, 20:00 Североатлантический альянс не видит оснований не доверять данным исследований западных стран о том, что Иран мог сбить украинский самолет своей ракетой. Необходимо тщательное расследование, об этом заявил…
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