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Нет смысла скрывать: Харьков тонет в наркотиках, – Кернес

Нет смысла скрывать: Харьков тонет в наркотиках, – Кернес (4 новости)

«Мэр города заявил, что полиция не справляется с ситуацией»

Городской глава Харькова Геннадий Кернес просит местную полицию усилить борьбу с наркотрафиком. «Нет смысла скрывать: Харьков тонет в наркотиках. Я знаю город, и еще никогда люди не были в таком ужасе от происходящего. Эта тема поднимается первой на встречах, приемах, в личке соцсетей люди пишут сотни адресов „закладок“, где идет настоящий трафик, не зависимо, центр это или окраина, заборы в адресах, наркоманы просто на улицах жрут эту дрянь», -написал мэр Харькова на своей странице в Facebook. «Нет смысла скрывать и другое: полиция не справляется. Я в очередной раз призываю Главное управление Национальной полиции Харьковской области отреагировать на требование харьковчан», — заявил он. Мэр Харькова также попросил помощи у инициативных групп и общественных организаций: идеи, как усилить борьбу с наркотрафиком.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  06.08.19, 15:26 Городской глава Харькова Геннадий Кернес просит местную полицию усилить борьбу с наркотрафиком.
Фокус Фокус  ·  06.08.19, 15:49 Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что местная полиция должна усилить борьбу с наркотрафиком в городе. Об этом сообщил Кернес на своей странице в Facebook. "Нет смысла скрывать: Харьков тонет в наркотиках.…
Униан Униан  ·  06.08.19, 16:55 Мэр города заявил, что полиция не справляется с ситуацией.
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