  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. "Нет". Зеленский сказал, возможны ли переговоры с Россией
Политика
Комментарии Комментарии ·
· Россия · Переговоры
"Нет". Зеленский сказал, возможны ли переговоры с Россией

"Нет". Зеленский сказал, возможны ли переговоры с Россией (4 новости)

«Президент Владимир Зеленский отрицает возможность ведения переговоров с Россией»

Ранее такую возможность не исключал глава Администрации президента Президент Владимир Зеленский отверг возможность прямых переговоров с Россией.Об этом он заявил перед начало выступления на форуме интернет-деятелей в Киеве IForum, передает "Громадське".На соответствующий вопрос журналистов о возможности переговоров с РФ Зеленский ответил отрицательно.Выступая на форуме он извинился перед присутствующими за необходимость проходить через рамки контроля.Как сообщали "Комментарии", ранее глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.Однако в России заявили, что переговоры вести не будут, так как в Украине "гражданская война".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  23.05.19, 14:36 Президент Владимир Зеленский отрицает возможность ведения переговоров со страной-агрессором Россией. Об этом он сказал в комментарии журналистам перед началом выступления на IForum, передает Hromadske.…
УНН УНН  ·  23.05.19, 15:02 Президент Украины Владимир Зеленский отрицает возможность ведения переговоров с Россией. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста "Громадского" перед началом своего выступления на IForum.Как отмечает…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  23.05.19, 15:10 Президент Владимир Зеленский отрицает возможность ведения переговоров с Россией
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
В Раду могут пройти партии &quot;Слуга народа&quot;, &quot;ОП - За життя&quot;, БПП и &quot;Батькивщина&quot;, - опрос

В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "ОП - За…
Против Порошенко подали заявление об отмывании $300 млн

Против Порошенко подали заявление об отмывании $300 млн
Слипачук: обжалование указа Зеленского не повлияет на избирательный процесс

Слипачук: обжалование указа Зеленского не повлияет на избирательный процесс
Всемирный банк призвал украинскую власть сохранить сотрудничество с МВФ

Всемирный банк призвал украинскую власть сохранить сотрудничество с МВФ
ЦИК может не успеть провести тендеры для печати и доставки бюллетеней для выборов в Раду

ЦИК может не успеть провести тендеры для печати и доставки…
Кравчук о роспуске Рады: Зеленский действует адекватно

Кравчук о роспуске Рады: Зеленский действует адекватно
В Верховном Суде обжаловали указ о роспуске Рады

В Верховном Суде обжаловали указ о роспуске Рады
Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею

Референдум о мире с Россией: Кравчук прокомментировал идею
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Львовщине в результате падения грузового лифта на складе погибли 2 человека

На Львовщине в результате падения грузового лифта на складе погибли…
Зеленский публично назвал Россию страной-агрессором

Зеленский публично назвал Россию страной-агрессором
ПриватБанк хочет взыскать с Коломойского несколько сотен миллионов долларов в США

ПриватБанк хочет взыскать с Коломойского несколько сотен миллионов долларов в…
СМИ узнали имя иностранного кандидата на пост наставника Динамо

СМИ узнали имя иностранного кандидата на пост наставника Динамо
Столетняя женщина открыла секрет долголетия

Столетняя женщина открыла секрет долголетия
Падение Гройсвиля. Какое наследство оставил после себя Владимир Гройсман

Падение Гройсвиля. Какое наследство оставил после себя Владимир Гройсман
В сети появились первые романтические фото Потапа и Каменских

В сети появились первые романтические фото Потапа и Каменских
Софиевская улица в Одессе перекрыта 2 месяца: вот как идет ремонт - ФОТОРЕПОРТАЖ

Софиевская улица в Одессе перекрыта 2 месяца: вот как идет…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.