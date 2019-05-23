"Нет". Зеленский сказал, возможны ли переговоры с Россией

Ранее такую возможность не исключал глава Администрации президента Президент Владимир Зеленский отверг возможность прямых переговоров с Россией.Об этом он заявил перед начало выступления на форуме интернет-деятелей в Киеве IForum, передает "Громадське".На соответствующий вопрос журналистов о возможности переговоров с РФ Зеленский ответил отрицательно.Выступая на форуме он извинился перед присутствующими за необходимость проходить через рамки контроля.Как сообщали "Комментарии", ранее глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский планирует инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.Однако в России заявили, что переговоры вести не будут, так как в Украине "гражданская война".