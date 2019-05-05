Нетаньяху отдал приказ не прекращать удары по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ военным не прекращать удары по позициям ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает «РБК-Украина». Как сообщается, Нетаньяху отдал приказ не прекращать массированные атаки по сектору Газа и усилить войска на границе с палестинским регионом. "Я отдал приказ Армии обороны Израиля продолжать массированные атаки в секторе Газа и усилить войска силами бронетехники, артиллерии и пехоты", - заявил израильский премьер. Он отметил, что такие действия Израиля направлены на "восстановление мира и безопасности жителей юга страны". Отмечаем, что в настоящее время израильские войска нанесли по меньшей мере 220 ударов по целям в секторе Газа. В свою очередь с палестинской стороны заявили, что в результате ударов израильской армии по позициям ХАМАС в секторе Газа погибли по меньшей мере 9 человек. Удары были осуществлены в ответ на запуск ракет с палестинской территории в направлении Израиля. Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что за день 4 мая со стороны сектора Газа было запущено около 220 ракет. Часть из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол", но некоторые достигли земли. В частности, одна из ракет упала в Сдероте рядом с детским садом. Также