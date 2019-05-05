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Нетаньяху отдал приказ не прекращать удары по сектору Газа

Нетаньяху отдал приказ не прекращать удары по сектору Газа (4 новости)

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ военным не прекращать удары по позициям ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой…»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ военным не прекращать удары по позициям ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает «РБК-Украина». Как сообщается, Нетаньяху отдал приказ не прекращать массированные атаки по сектору Газа и усилить войска на границе с палестинским регионом. "Я отдал приказ Армии обороны Израиля продолжать массированные атаки в секторе Газа и усилить войска силами бронетехники, артиллерии и пехоты", - заявил израильский премьер. Он отметил, что такие действия Израиля направлены на "восстановление мира и безопасности жителей юга страны". Отмечаем, что в настоящее время израильские войска нанесли по меньшей мере 220 ударов по целям в секторе Газа. В свою очередь с палестинской стороны заявили, что в результате ударов израильской армии по позициям ХАМАС в секторе Газа погибли по меньшей мере 9 человек. Удары были осуществлены в ответ на запуск ракет с палестинской территории в направлении Израиля. Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что за день 4 мая со стороны сектора Газа было запущено около 220 ракет. Часть из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол", но некоторые достигли земли. В частности, одна из ракет упала в Сдероте рядом с детским садом. Также

ФОТО К НОВОСТИ: «Нетаньяху отдал приказ не прекращать удары по сектору Газа»
Фото Нетаньяху отдал приказ не прекращать удары по сектору Газа
Фото Нетаньяху отдал приказ не прекращать удары по сектору Газа
Фото Нетаньяху отдал приказ не прекращать удары по сектору Газа
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РБК Украина РБК Украина  ·  05.05.19, 14:12 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ военным не прекращать удары по позициям ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Walla News.Как сообщается, Нетаньяху отдал…
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ForUm ForUm  ·  05.05.19, 14:35 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 5 мая, заявил, что отдал приказ армии нанести массированные удары по объектам палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы…
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