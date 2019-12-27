Нетаньяху победил на праймериз в партии "Ликуд" (5 новостей) «Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху одержал победу на выборах лидера партии “Ликуд”, на праймериз, состоявшихся в четверг, за него проголосовали 72,5% однопартийцНетаньяху ранее в пятницу заявил…»

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что под его руководством партия "Ликуд" одержит крупную победу на предстоящих парламентских выборах.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил большинство голосов на выборах председателя партии "Ликуд".

Об этом сообщил сам политик в Twitter в четверг, 26 декабря. "Большая победа! Спасибо членам "Ликуд" за доверие, поддержку и любовь", - написал он в своем микроблоге. "Я приведу "Ликуд" к большой победе на предстоящих (парламентских. - Ред.) выборах, и мы продолжим вести государство Израиль по пути невероятных достижений", - добавил Нетаньяху. Как сообщает информагентство Reuters, Биньямина Нетаньяху поддержали около 71,5 процента членов его партии. Соперник израильского премьера, Гидеон Саар, получил 28,5 процентов голосов. Ожидается, что официальные результаты выборов главы партии "Ликуд" будут объявлены в пятницу, 27 декабря. Внеочередные парламентские выборы в Израиле В ночь на 12 декабря кнессет Израиля проголосовал за самороспуск и утвердил закон о проведении 2 марта 2020 года третьих за 11 месяцев парламентских выборов. В эту ночь истек срок в 21 день, отведенный депутатам на третью и последнюю попытку сформировать правительственную коалицию. Ранее глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяхуи глава оппозиционного блока "Кахоль-лаван" Бенни Ганц по очереди пытались сформировать правительство за отведенные каждому для этого 28 дней, но потерпели неудачу. Эта новость также на сайте Deutsche Welle.