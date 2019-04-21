  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Неудачная шутка: В Днепропетровской обл. пьяный мужчина "заминировал" избирательный участок
Общество
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 13:11
· Выборы · Алкогольное опьянение · Область · Апрель · Днепропетровская область · Пьяный мужчина
Неудачная шутка: В Днепропетровской обл. пьяный мужчина "заминировал" избирательный участок

Неудачная шутка: В Днепропетровской обл. пьяный мужчина "заминировал" избирательный участок (6 новостей и 1 видео)

«Мужчина успел получить бюллетень и проголосовать»

Сегодня, 21 апреля, в ходе голосования второго тура президентских выборов в Никополе Днепропетровской области около 08:30 мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании избирательного участка №120791. Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети ОПОРА.

Отмечается, что мужчина после нескольких неудачных шуток получил бюллетень и зашел в кабинку для голосования.

"На выходе из кабинки для тайного голосования от демонстративно бросил на пол рюкзак и заявил, что там бомба. Оказалось, что это также была шутка", - сказано в сообщении.

Наблюдатели "Опоры" подчеркнули, что избиратель смог осуществить волеизъявление.

Команда Зеленского призывает граждан активно идти на выборы и установить…
Команда Зеленского призывает граждан активно идти на выборы и установить…

Ранее РБК-Украина сообщало, что гражданская сеть ОПОРА зафиксировала первые нарушения во время проведения второго тура президентских выборов 2019. Как отмечается, в Яготине Киевская область наблюдателя ОПОРЫ не пустили на участок, где он не смог наблюдать за утренним заседанием избирательного участка.

Отметим, что в 08:00 в Украине в день второго тура выборов открылись избирательные участки для голосования. В частности, первой страной, где стартовало голосование во втором туре выборов 2019, была Австралия. Так, на заграничном избирательном участке в Австралии выборы начались в 01:00 по киевскому времени в воскресенье. А завершать голосование на выборах президента будет участок в Сан-Франциско в 6:00 утра по Киеву 22 апреля.

Обновлено в 13:04 Инцидент произошел в 08:30 на участке №120791. Мужчина после нескольких неудачных шуток получил бюллетень и зашел в кабинку для голосования, а когда вышел снова решил пошутить. Об этом сообщает пресс-служба гражданской сети ОПОРА.

Обновлено в 13:11 Мужчина успел получить бюллетень и проголосовать.

ФОТО К НОВОСТИ: «Неудачная шутка: В Днепропетровской обл. пьяный мужчина "заминировал" избирательный участок»
Фото В Никополе пьяный мужчина "заминировал" избирательный участок
Фото "Это бомба!": пьяный мужчина неудачно пошутил на избирательном участке
Фото Проголосовал и умер: в Тернопольской области на избирательном участке внезапно скончался 75-летний мужчина
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  21.04.19, 09:43 В городе Никополь Днепропетровской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании избирательного участка №120791. Как оказалось, это была неудачная шутка, сообщается на сайте…
УНН УНН  ·  21.04.19, 10:26 В Днепропетровской области в городе Никополь мужчина в неадекватном состоянии сообщил о минировании участка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт организации ОПОРА."В городе Никополь Днепропетровской…
Vgorode.ua Днепропетровск Vgorode.ua Днепропетровск  ·  21.04.19, 11:23 В Никополе на избирательном участке нетрезвый мужчина заявил о бомбе, сообщили в гражданской организации "Опора". Пьяный мужчина заявил, что у него в рюкзаке находится бомба. После этого он бросил его…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  21.04.19, 13:04 В Никополе Днепропетровской области пьяный мужчина "заминировал" избирательный участок. Инцидент произошел в 08:30 на участке №120791. Мужчина после нескольких неудачных шуток получил бюллетень и зашел…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  21.04.19, 13:11 Мужчина успел получить бюллетень и проголосовать.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Польша предлагает отменить плату за роуминг в ЕС для стран Восточного партнерства

Польша предлагает отменить плату за роуминг в ЕС для стран…
Британский разведывательный корабль вошел в Босфор

Британский разведывательный корабль вошел в Босфор
Тина Кароль восхитила поклонников новым снимком в бархатном платье

Тина Кароль восхитила поклонников новым снимком в бархатном платье
Глава ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе возобновить переговоры о перемирии

Глава ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе возобновить переговоры о…
Вблизи линии столкновения на Донбассе разбился беспилотник ОБСЕ

Вблизи линии столкновения на Донбассе разбился беспилотник ОБСЕ
Мужчина отрезал себе палец, проголосовав за правящую партию

Мужчина отрезал себе палец, проголосовав за правящую партию
Из-за дебатов на въезде в Киев возник транспортный коллапс – МВД

Из-за дебатов на въезде в Киев возник транспортный коллапс –…
Будь в курсе: две станции метро в центре закрыты на вход и выход

Будь в курсе: две станции метро в центре закрыты на…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Ви нічого не бачили!&quot;: Зеленський віддав свій голос – як це було (Відео)

"Ви нічого не бачили!": Зеленський віддав свій голос – як…
Более 280 обращений: в МВД сообщили о правонарушениях на выборах

Более 280 обращений: в МВД сообщили о правонарушениях на выборах
Смертельная авария на трассе: легковушка врезалась в микроавтобус на обочине

Смертельная авария на трассе: легковушка врезалась в микроавтобус на обочине
Уроки стиля от королеви Рании: Эффектные выходы в классических брюках

Уроки стиля от королеви Рании: Эффектные выходы в классических брюках
В Україні зранку не відкрилася лише одна виборча дільниця — ЦВК

В Україні зранку не відкрилася лише одна виборча дільниця —…
Порошенко проголосовал в Киеве: опубликованы фото, видео

Порошенко проголосовал в Киеве: опубликованы фото, видео
Владелец Шахтера Ахметов хотел купить легенду Динамо Шовковского

Владелец Шахтера Ахметов хотел купить легенду Динамо Шовковского
В Одессе продолжают поступать сообщения о &quot;минированиях&quot;: опять отель

В Одессе продолжают поступать сообщения о "минированиях": опять отель
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.