Неудачно запущенный корабль NASA вернулся на Землю

Американский космический корабль Starliner компании Boeing, которому в ходе тестового полета не удалось состыковаться с Международной космической станцией (МКС), в воскресенье в 14:57 совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико). Об этом сообщает NASA.

Сообщается, что перед посадкой на спускаемой капсуле корабля успешно раскрылись парашюты. Капсула впервые совершила мягкую наземную посадку. Все предыдущие американские аппараты совершали посадку на воду.

LANDING CONFIRMED

The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB

— NASA (@NASA) December 22, 2019