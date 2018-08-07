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Неугомонный Бочковский: апелляционный суд снова восстановил экс-главу ГСЧС в должности

Неугомонный Бочковский: апелляционный суд снова восстановил экс-главу ГСЧС в должности (4 новости)

«Киевский апелляционный административный суд принял решение, согласно которому бывший глава ГСЧС Сергей Бочковский имеет право восстановиться в должности»

Киевский апелляционный административный суд лишь частично удовлетворил апелляцию ГСЧС, МВД и Кабмина на возобновление экс-председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского.Такое решение суд вынес на заседании 7 августа."Апелляционную жалобу удовлетворить частично.

Изменить решение. .. изложив пункт 5 резолютивной части в следующей редакции:"Взыскать в пользу Бочковского с ГСЧС соответствующие реквизиты среднего заработка за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 года и 26 апреля 2018 в размере 546 тысяч 273 гривны 72 копейки (ранее 463 583,48 гривны - УП)", - сказал председательствующий судья."В остальной части решение Окружного административного суда оставить без изменений", - добавил он.Судья также сообщил, что решение можно обжаловать.Во время судебных прений представители Кабмина, ГСЧС и МВД подчеркнули, что Бочковского обвиняли в нарушении присяги и в связи с этим суд должен принять решение об увольнении экс-руководителя ГСЧС.Адвокат Владимир Енич заявил на заседании, что письмо от руководства МВД об увольнении руководителя ГСЧСС ненадлежащим образом рассмотрели в правительстве. Он намекнул, что решение основывалось на неприязни министра внутренних дел Арсена Авакова к Бочковскому.Енич призвал суд оставить в силе решение суда первой инстанции и отбросить апелляционные требования."Я за свою жизнь ни одной присяги не нарушил. В чем заключается нарушение присяги, в том, что нарушали мои права, в том, что заговор высших руководителей привел к тому, что меня бросили в тюрьму?", - заявил сам Бочковский на заседании.По его словам, никаких доказательств в так называемой уголовном деле против него нет.

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Украинская правда Украинская правда  ·  07.08.18, 17:04 Киевский апелляционный административный суд лишь частично удовлетворил апелляцию ГСЧС, МВД и Кабмина на возобновление экс-председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  07.08.18, 18:50  Киевский апелляционный административный суд принял решение, согласно которому бывший глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергей Бочковский имеет право восстановиться в должности.…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  07.08.18, 21:29 Киевский апелляционный административный суд принял решение, согласно которому бывший глава ГСЧС Сергей Бочковский имеет право восстановиться в должности.
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Неугомонный Бочковский: апелляционный суд снова восстановил экс-главу ГСЧС в должности

Неугомонный Бочковский: апелляционный суд снова восстановил экс-главу ГСЧС в должности
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