Неугомонный Бочковский: апелляционный суд снова восстановил экс-главу ГСЧС в должности

Киевский апелляционный административный суд лишь частично удовлетворил апелляцию ГСЧС, МВД и Кабмина на возобновление экс-председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского.Такое решение суд вынес на заседании 7 августа."Апелляционную жалобу удовлетворить частично.

Изменить решение. .. изложив пункт 5 резолютивной части в следующей редакции:"Взыскать в пользу Бочковского с ГСЧС соответствующие реквизиты среднего заработка за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 года и 26 апреля 2018 в размере 546 тысяч 273 гривны 72 копейки (ранее 463 583,48 гривны - УП)", - сказал председательствующий судья."В остальной части решение Окружного административного суда оставить без изменений", - добавил он.Судья также сообщил, что решение можно обжаловать.Во время судебных прений представители Кабмина, ГСЧС и МВД подчеркнули, что Бочковского обвиняли в нарушении присяги и в связи с этим суд должен принять решение об увольнении экс-руководителя ГСЧС.Адвокат Владимир Енич заявил на заседании, что письмо от руководства МВД об увольнении руководителя ГСЧСС ненадлежащим образом рассмотрели в правительстве. Он намекнул, что решение основывалось на неприязни министра внутренних дел Арсена Авакова к Бочковскому.Енич призвал суд оставить в силе решение суда первой инстанции и отбросить апелляционные требования."Я за свою жизнь ни одной присяги не нарушил. В чем заключается нарушение присяги, в том, что нарушали мои права, в том, что заговор высших руководителей привел к тому, что меня бросили в тюрьму?", - заявил сам Бочковский на заседании.По его словам, никаких доказательств в так называемой уголовном деле против него нет.