«Неужели скрываем беременный животик»: Тина Кароль в облегающем платье удивила фанатов (5 новостей) «Известная украинская певица и ведущая Тина Кароль на своей странице в Instagram разместила короткое соблазнительное видео»

Тина Кароль, которая вновь стала ведущей шоу Танцы со звездами, не устает восхищать и поражать своих поклонников и телезрителей откровенными и эффектными образами, в которых появляется в эфире. Так, певица ошеломила роскошным декольте в седьмом выпуске проекта, примерив "зеркальный" наряд. А вот в восьмом эфире артистка отдала предпочтение яркому аутфиту цвета фуксии.

Тина была настоящей королевой в облегающем платье с глубоким декольте и разрезом от бедра, которое выгодно подчеркнуло соблазнительные формы артистки.

Интересно, что в некотором роде Кароль "повторила" свой же собственный образ - так, в шестом эфире Танцев со звездами она была в таком же платье от Crystal, но черного цвета.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала эффектное бумеранг-видео, на котором она поворачивается и бросает пронзительный взгляд на камеру.

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Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 13 Окт 2019 в 11:24 PDT

Видео: Тина Кароль на Танцах со звездами 2019 (instagram.com/tina_karol)

Также несколько фото и видео были выложены на фан-страничках артистки.

Обновлено в 15:02 INSTAGRAM За несколько часом запись набрала больше 30 тысяч просмотров и десятки положительных отзывов от подписчиков и поклонников артистки.

Обновлено в 15:49 Известная украинская певица и ведущая Тина Кароль на своей странице в Instagram разместила короткое соблазнительное видео.