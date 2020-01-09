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Общество
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 19:33
· Пентагон · Самолет · Ракета · Украинский самолет
Newsweek: В США допускают, что Иран по ошибке сбил самолет МАУ

Newsweek: В США допускают, что Иран по ошибке сбил самолет МАУ (11 новостей)

«В США не исключают, что Иран по ошибке сбил самолет МАУ»

В Пентагоне считают, что самолет МАУ случайно сбили иранцы.

Об этом сообщил представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и сотрудник иракской разведки, пишет Newsweek.

Источники говорят, что самолет сбили созданным в России зенитно-ракетным комплексом Tор-M1.

Два чиновника Пентагона считают, что инцидент произошел случайно. Противовоздушная оборона Ирана была активной после ракетного обстрела. Он произошел после ликвидации США генерал-майора Касема Сулеймани.

В Пентагоне возразили Трампу относительно ударов по Ирану
В Пентагоне возразили Трампу относительно ударов по Ирану

Украинский пассажирский лайнер разбился близ Тегерана 8 января. Погибли 176 человек - пассажиры и 9 членов экипажа. Рассматривают 4 основных версии авиакатастрофы, в том числе - попадание в лайнер ракеты "Тор".

Обновлено в 19:23 Украинский самолет МАУ, потерпевший крушение в Иране, был сбит зенитной ракетной системой. Об этом сообщает Newsweek со сслыкой на представителя Пентагона, высокопоставленного сотрудника разведки США и сотрудника иракской разведки. Собеседники издания сказали, что самолет сбили через несколько часов после ракетной…

Обновлено в 19:33

ФОТО К НОВОСТИ: «Newsweek: В США допускают, что Иран по ошибке сбил самолет МАУ»
Фото Украинский самолет сбила ракета Иранской ПВО. Вероятно, случайно, говорят источники
Фото Украинский самолет сбила ракета Иранской ПВО, случайно
Фото Newsweek: В США допускают, что Иран по ошибке сбил самолет МАУ
Фото Самолет МАУ под Тегераном был сбит иранской ракетой – CBS News, Newsweek, CNN
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Униан Униан  ·  09.01.20, 18:47 В Пентагоне считают, что украинский пассажирский лайнер могла сбить ракета российского производства.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  09.01.20, 19:12 Ранее американский президент заявлял, что с самолетом "МАУ" произошло что-то "очень ужасное" и что "кто-то мог ошибиться".
ТСН ТСН  ·  09.01.20, 19:13 В лайнер попали по ошибке. 
Телеграф Телеграф  ·  09.01.20, 19:16 В США не исключают, что Иран по ошибке сбил самолет МАУ.
Обозреватель Обозреватель  ·  09.01.20, 19:17 Он не верит, что самолет разбился из-за механической неполадки
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  09.01.20, 19:17 Украинский самолет МАУ в Иране был сбит иранской зенитной ракетой
Фокус Фокус  ·  09.01.20, 19:23 Украинский самолет МАУ, потерпевший крушение в Иране, был сбит зенитной ракетной системой. Об этом сообщает Newsweek со сслыкой на представителя Пентагона, высокопоставленного сотрудника разведки США…
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