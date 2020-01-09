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Newsweek: В США допускают, что Иран по ошибке сбил самолет МАУ (11 новостей) «В США не исключают, что Иран по ошибке сбил самолет МАУ»

В Пентагоне считают, что самолет МАУ случайно сбили иранцы.

Об этом сообщил представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и сотрудник иракской разведки, пишет Newsweek.

Источники говорят, что самолет сбили созданным в России зенитно-ракетным комплексом Tор-M1.

Два чиновника Пентагона считают, что инцидент произошел случайно. Противовоздушная оборона Ирана была активной после ракетного обстрела. Он произошел после ликвидации США генерал-майора Касема Сулеймани.

В Пентагоне возразили Трампу относительно ударов по Ирану

Украинский пассажирский лайнер разбился близ Тегерана 8 января. Погибли 176 человек - пассажиры и 9 членов экипажа. Рассматривают 4 основных версии авиакатастрофы, в том числе - попадание в лайнер ракеты "Тор".

Обновлено в 19:23 Украинский самолет МАУ, потерпевший крушение в Иране, был сбит зенитной ракетной системой. Об этом сообщает Newsweek со сслыкой на представителя Пентагона, высокопоставленного сотрудника разведки США и сотрудника иракской разведки. Собеседники издания сказали, что самолет сбили через несколько часов после ракетной…

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