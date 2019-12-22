Незаконная слежка: Вице-президент Euronews Валид Арфуш будет подавать в суд на Порошенко

Вице-президент Euronews по региональному развитию в Восточной Европе и Центральной Азии Валид Арфуш изучает вопрос подачи иска в суд на спортивный клуб "Пятый элемент" с требованием компенсации в 1 миллион евро за моральный ущерб. Об этом Арфуш рассказал изданию Strana.ua.

"Я со своей семьей в "Пятый элемент" хожу более 10 лет. Клуб знал, что нас снимают в раздевалке и ни разу не сообщил клиенту, что его снимают. Тем более, женщин и детей. Это не то, что неэтично, это по законодательству любой страны мира - уголовное дело…", - отметил он.

"Один из учредителей клуба Петр Порошенко. У меня такой вопрос: а ему было бы приятно, чтобы его с Мариной, детей, внуков тоже так снимали", - сказал Арфуш.

Он добавил, что сейчас консультируется с лондонскими и украинскими адвокатами о подаче в суд на клуб и на его собственников.

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"В первую очередь, буду требовать доказательства, что все, что было снято - уничтожено, хочу узнать цель, для чего нас все эти годы снимали в раздевалке, требую компенсацию, чтобы нам вернули все деньги, которые были оплачены за абонементы все эти годы, когда нас снимали голыми", - заявил он.

Арфуш также не исключил, что в дальнейшем может быть и коллективная подача исков в суд от клиентов спортклуба.

Обновлено в 15:20 "Я со своей семьей в "Пятый элемент" хожу более 10 лет. Клуб знал, что нас снимают в раздевалке и ни разу не сообщил клиенту, что его снимают. Тем более, женщин и детей. Это не то, что неэтично, это по законодательству…

Обновлено в 15:43 Вице-президент телеканала Euronews ходит в "5 элемент" последние десять лет.