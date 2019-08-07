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Незаконно осужденный в России журналист Сущенко подписал согласие отбывать срок наказания в Украине

Незаконно осужденный в России журналист Сущенко подписал согласие отбывать срок наказания в Украине (5 новостей)

«Незаконно заключенный в России украинец Роман Сущенко подписал документы на согласие отбывать срок наказания в Украине»

Марк Фейгин, который является защитником незаконно заключенного в РФ корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко, заявил, что его подзащитный подписал документы на согласие отбывать срок наказания в Украине. Впрочем, как заявил он Укринформу, "преувеличивать значение этого факта не стоит". "Эти бумаги могут достаточно долго лежать в папках, ожидая своего времени. Планы российской стороны нам неизвестны", - отметил Фейгин, уточнив, что переговоры о возможном обмене сейчас "на стадии замирания". В частности, не совсем понятно, кто с украинской стороны отвечает за это, какова стратегия освобождения украинских политзаключенных в России, отметил защитник. Фейгин надеется, что к соени ситуация стабилизируется. Как ранее сообщал Фокус: Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом Укринформа во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 27 марта 2018 года Мосгорсуд начал рассмотрение уголовного дела Сущенко. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержится гриф "секретно". 4 июня Московский городской суд признал Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам строгого режима. Фейгин считает, что есть возможность обмена его подзащитного на Кирилла Вышинского.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.08.19, 19:15 Незаконно заключенный в России украинец Роман Сущенко подписал документы на согласие отбывать срок наказания в Украине.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.08.19, 20:47 Адвокат незаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что его подзащитный подписал документы на согласие отбывать срок наказания в Украине. Об этом сообщает…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  07.08.19, 22:55 Защитник незаконно заключенного в России журналиста "Укринформа" Романа Сущенко Марк Фейгин заявил, что его подзащитный подписал документы на согласие отбывать срок наказания в Украине, однако «преувеличивать…
Главред Главред  ·  07.08.19, 23:18 Украинский журналист Роман Сущенко, которого незаконно задержали в России и по надуманным обвинениям приговорили к 12 годам колонии, подписал документы о согласии отбывать наказание...
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