Незаконно осужденный в России журналист Сущенко подписал согласие отбывать срок наказания в Украине

Марк Фейгин, который является защитником незаконно заключенного в РФ корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко, заявил, что его подзащитный подписал документы на согласие отбывать срок наказания в Украине. Впрочем, как заявил он Укринформу, "преувеличивать значение этого факта не стоит". "Эти бумаги могут достаточно долго лежать в папках, ожидая своего времени. Планы российской стороны нам неизвестны", - отметил Фейгин, уточнив, что переговоры о возможном обмене сейчас "на стадии замирания". В частности, не совсем понятно, кто с украинской стороны отвечает за это, какова стратегия освобождения украинских политзаключенных в России, отметил защитник. Фейгин надеется, что к соени ситуация стабилизируется. Как ранее сообщал Фокус: Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом Укринформа во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 27 марта 2018 года Мосгорсуд начал рассмотрение уголовного дела Сущенко. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержится гриф "секретно". 4 июня Московский городской суд признал Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам строгого режима. Фейгин считает, что есть возможность обмена его подзащитного на Кирилла Вышинского.