Ниагарский водопад "посинел" в честь рождения сына принца Гарри и Меган (9 новостей) «Подсветка была включена в понедельник, 6 мая, с 20:30 до 21:30 по местному времени»

Ниагарский водопад в течение часа светился синим цветом в честь пополнения королевской семьи Великобритании, а именно - в честь рождения сына у принца Гарри и Меган Маркл. Как сообщает издание CBC подсветка была включена с 20:30 до 21:30 по местному времени (с 3:30 до 4:30 по Киеву), информирует УНН.

В предыдущие годы водопады светились синими и розовыми цветами в честь рождения принца Джорджа в 2013 году, принцессы Шарлотты в 2015 году и принца Луи в 2018 году.

Добавляется, что освещение водопада утверждается и координируется Советом по освещению Ниагарского водопада, которая отвечает за официальное освещение событий с 1925 года.

Как сообщал УНН, принц Гарри и его жена Меган Маркл могут переехать в Африку вскоре после появления на свет своего первого ребенка.

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Обновлено в 09:20 Ниагарский водопад в течение часа подсвечивался синим цветом по случаю рождения сына у принца Гарри и Меган Маркл.

Обновлено в 09:28 Ниагарский водопад в понедельник, 6 мая, в день рождения ребенка принца Гарри и Меган Маркл в течение часа светился синим цветом в честь пополнения королевской семьи. Об этом сообщает CBC. В честь появления сына у принца Гарри и Меган Маркл была включена подсветка с 20:30 до 21:30 по местному време