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Общество
УНН УНН · · Обновлено в 09:28
Ниагарский водопад "посинел" в честь рождения сына принца Гарри и Меган

Ниагарский водопад "посинел" в честь рождения сына принца Гарри и Меган (9 новостей)

«Подсветка была включена в понедельник, 6 мая, с 20:30 до 21:30 по местному времени»

Ниагарский водопад в течение часа светился синим цветом в честь пополнения королевской семьи Великобритании, а именно - в честь рождения сына у принца Гарри и Меган Маркл. Как сообщает издание CBC подсветка была включена с 20:30 до 21:30 по местному времени (с 3:30 до 4:30 по Киеву), информирует УНН.

В предыдущие годы водопады светились синими и розовыми цветами в честь рождения принца Джорджа в 2013 году, принцессы Шарлотты в 2015 году и принца Луи в 2018 году.

Добавляется, что освещение водопада утверждается и координируется Советом по освещению Ниагарского водопада, которая отвечает за официальное освещение событий с 1925 года.

Как сообщал УНН, принц Гарри и его жена Меган Маркл могут переехать в Африку вскоре после появления на свет своего первого ребенка.

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Обновлено в 09:20 Ниагарский водопад в течение часа подсвечивался синим цветом по случаю рождения сына у принца Гарри и Меган Маркл.

Обновлено в 09:28 Ниагарский водопад в понедельник, 6 мая, в день рождения ребенка принца Гарри и Меган Маркл в течение часа светился синим цветом в честь пополнения королевской семьи. Об этом сообщает CBC. В честь появления сына у принца Гарри и Меган Маркл была включена подсветка с 20:30 до 21:30 по местному време

ФОТО К НОВОСТИ: «Ниагарский водопад "посинел" в честь рождения сына принца Гарри и Меган»
Фото Ниагарский водопад "посинел" в честь рождения сына принца Гарри и Меган
Фото Ниагарский водопад подсветили голубым в честь первенца Меган Маркл и принца Гарри
Фото Ниагарский водопад стал синим в честь пополнения в королевской семьи Британии
Фото Ниагарский водопад засветился синим в честь рождения сына принца Гарри и Меган Маркл
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.05.19, 07:20 Ниагарский водопад в понедельник, 6 мая, в течение часа светился синим цветом в честь пополнения королевской семьи Великобритании, сообщает CBC. Так, в честь появления сына у принца Гарри и Меган Маркл…
MIGnews MIGnews  ·  07.05.19, 08:25 Подсветка была включена в понедельник, 6 мая, с 20:30 до 21:30 по местному времени.
Багнет Багнет  ·  07.05.19, 08:59 Ниагарский водопад в течение часа светился голубым цветом в честь рождения сына у принца Гарри и Меган Маркл, сообщает CBC.Отмечается, что в прошлые годы водопад подсвечивали розовым и голубым в честь…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  07.05.19, 09:05 Ниагарский водопад с 20:30 до 21:30 по местному времени подсвечивался синим цветом "поздравляя" с рождением сына принца Гарри и Меган Маркл.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  07.05.19, 09:09 В понедельник, 6 мая, на Ниагарском водопаде включили синюю подсветку в честь дня рождения первенца в семье британского принца Гарри и его супруги герцогини Меган. Об этом сообщает CBC.Иллюминация работала…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  07.05.19, 09:20 Ниагарский водопад в течение часа подсвечивался синим цветом по случаю рождения сына у принца Гарри и Меган Маркл.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  07.05.19, 09:28 Ниагарский водопад в понедельник, 6 мая, в день рождения ребенка принца Гарри и Меган Маркл в течение часа светился синим цветом в честь пополнения королевской семьи. Об этом сообщает CBC. В честь появления…
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