Никаких косточек: у зеленского назвали вероятных преемников Супрун и Гриневич

Глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, кто может возглавить Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки. В интервью LB.ua, Корниенко отметил, что глава МОН Лилия Гриневич и руководительница МЗ Ульяна Супрун вряд ли продолжат работу в новом правительстве. По словам Корниенко, возглавить МОЗ может учредитель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий, который прошел в Верховную Раду по списку "Слуги народа". При этом, Корниенко уточнил, что не слышал о других кандидатурах, кроме Радуцкого. Среди претендентов на пост Гриневич – эксперт Сергей Бабак, который также избран народным депутатом по списку "Слуги народа". По словам Корниенко, Бабак разрабатывает законопроекты в сфере образования и "теоретически" может стать министром. Корниенко считает, что у Радуцкого "точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения". Как ранее сообщал Фокус: В одном из интервью президент Владимир Зеленский коснулся и вопроса проведения медицинской реформы. В Минздраве заявили, что Зеленский продемонстрировал неосведомленность в работе экстренной службы и запуске трансформации здравоохранения. В "Слуге народа" хотят перевести Украину на страховую медицину. Об этом заявил лидер политсилы Дмитрий Разумков.