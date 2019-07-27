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Никаких косточек: у зеленского назвали вероятных преемников Супрун и Гриневич

Никаких косточек: у зеленского назвали вероятных преемников Супрун и Гриневич (3 новости)

«Основатель сети частных клиник Борис Михаил Радуцкий может возглавить Министерство здравоохранения. Среди претендентов на пост министра образования и науки -…»

Глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, кто может возглавить Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки. В интервью LB.ua, Корниенко отметил, что глава МОН Лилия Гриневич и руководительница МЗ Ульяна Супрун вряд ли продолжат работу в новом правительстве. По словам Корниенко, возглавить МОЗ может учредитель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий, который прошел в Верховную Раду по списку "Слуги народа". При этом, Корниенко уточнил, что не слышал о других кандидатурах, кроме Радуцкого. Среди претендентов на пост Гриневич – эксперт Сергей Бабак, который также избран народным депутатом по списку "Слуги народа". По словам Корниенко, Бабак разрабатывает законопроекты в сфере образования и "теоретически" может стать министром. Корниенко считает, что у Радуцкого "точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения". Как ранее сообщал Фокус: В одном из интервью президент Владимир Зеленский коснулся и вопроса проведения медицинской реформы.  В Минздраве заявили, что Зеленский продемонстрировал неосведомленность в работе экстренной службы и запуске трансформации здравоохранения. В "Слуге народа" хотят перевести Украину на страховую медицину. Об этом заявил лидер политсилы Дмитрий Разумков.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  27.07.19, 12:20 Возглавит Министерство здравоохранения скорее всего учредитель частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий. На должность министра образования и науки претендует эксперт по образованию Сергей Бабак, рассказал…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.07.19, 13:12 Основатель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий может возглавить Министерство здравоохранения. Среди претендентов на пост министра образования и науки - эксперт Сергей Бабак. Оба были избраны народными…
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