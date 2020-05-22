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Ніколь Кідман зламала ногу – подробиці

Ніколь Кідман зламала ногу – подробиці (3 новости)

«Медики диагностировали перелом лодыжки, поэтому актриса уже 5 недель консультируется с врачами и не дает нагрузок на ногу»

Голливудская актриса Николь Кидман уже несколько недель носит специальный фиксатор на ноге. Ее муж Кит Урбан рассказал, что звезда получила перелом во время занятий спортом. Как это произошло – он описал в комментарии западным СМИ.

Травму Николь Кидман увидели во время онлайн-концерта Кита Урбана. В кадре актриса появилась в специальном сапоге-фиксаторе. В комментарии USA Today артист признался, что его жена травмировала ногу, когда вышла на пробежку.

Актриса выбрала привычный маршрут в окрестностях Лос-Анджелеса. Николь Кидман не увидела выбоины на дороге и упала. Медики диагностировали перелом лодыжки, поэтому актриса уже 5 недель консультируется с врачами и не дает нагрузок на ногу.

Кит Урбан добавил, что Николь Кидман прекрасно преодолевает эти трудности. Из-за пандемии у звезды нет запланированных съемок, поэтому она охотно проводит время дома. Единственное, что разочаровывает супругов – это то, что травма помешала их традиции танцевать по вечерам.

Сама Николь Кидман отказывается комментировать перелом ноги. Она не хотела раскрывать травму, поэтому в сети публиковала или архивные фото, или те, где не видно ноги.

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Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman) 9 Тра 2020 р. о 1:06 PDT

Что известно о браке Николь Кидман

После развода с Томом Крузом Николь Кидман начала налаживать свою личную жизнь. На одном из светских мероприятий она познакомилась с романтичным музыкантом Китом Урбаном, который покорил ее галантностью. Уже в 2006 году актриса во второй раз пошла к алтарю.

С тех пор многое изменилось в жизни голливудской красавицы. Суррогатные матери родили ей двух дочерей – Фейт Маргарет (9 лет) и Сандей Роуз (11 лет). Николь Кидман оберегает девочек от внимания СМИ, поэтому дети никогда не становятся героинями ее блога. В то же время звездная мама стремится наладить отношения с усыновленными, с Томом Крузом, детьми – Коннором и Изабеллой. Однако этого пока ей не удалось сделать: из-за религиозных разногласий те не хотят общаться с актрисой.

Как и у всех, брак звезды не идеален. Кит Урбан любит устраивать вечеринки с друзьями и злоупотреблять алкоголем. Это едва не стало причиной для развода в 2018 году. Однако Николь Кидман и Кит Урбан сумели наладить отношения с помощью психологов и теперь вновь демонстрируют романтику в сети. Актриса появляется на всех выступлениях своего мужа и устраивает с ним романтические путешествия.

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Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman) 30 Гру 2019 р. о 11:28 PST

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
5 канал 5 канал  ·  22.05.20, 10:32 Відома голлівудська акторка Кіколь Кідман зламала ногу. Про пригоду розповів її чоловік, музикант Кіт Урбан, виданню USA Today. Кідман зламала свою щиколотку під час пробіжки, коли не помітила невелику…
Телеграф Телеграф  ·  22.05.20, 12:26 Медики диагностировали перелом лодыжки, поэтому актриса уже 5 недель консультируется с врачами и не дает нагрузок на ногу.
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