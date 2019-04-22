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Николаевский губернатор Савченко написал заявление об уходе с должности

Николаевский губернатор Савченко написал заявление об уходе с должности (5 новостей)

«Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко написал заявление об уходе с должности. Об этом Українським Новинам сообщил представитель обладминистрации.…»

Как сообщает издание "Новости-N", николаевский губернатор Алексей Савченко сам повез в Киев свое заявление об уходе.Глава Николаевской областной администрации Алексей Савченко написал заявление об уходе с должности. Об этом изданию "Новости-N" сообщил источник в Администрации Президента.

Савченко собирался 22 апреля лично отдать заявление в АП.

Источник в ОГА подтвердил, что губернатор действительно уехал в Киев. По информации собеседника издания, с двери в кабинет главы облгосадминистрации уже сняли табличку с фамилией по указанию Савченко.

Экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Алексей Савченко был назначен на должность главы Николаевской облгосадминистрации в октябре 2016 года.

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22 апреля стало известно, что в отставку подает глава Львовской ОГА Олег Синютка.

В соответствии с законом, главы местных государственных администраций назначаются на должность президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины на срок полномочий президента. В штабе победителя президентских выборов Владимира Зеленского заявили, что все губернаторы должны написать заявления об отставке сразу после инаугурации нового главы государства.

ФОТО К НОВОСТИ: «Николаевский губернатор Савченко написал заявление об уходе с должности»
Фото Николаевский губернатор Савченко написал заявление об уходе с должности
Фото Николаевский губернатор уходит в отставку - СМИ
Фото Глава Николаевской ОГА Савченко написал заявление об отставке
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  22.04.19, 17:55 Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко написал заявление об уходе с должности. Об этом Українським Новинам сообщил представитель обладминистрации. Савченко…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  22.04.19, 18:17 Губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление на увольнение. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщают Українські Новини со ссылкой на представителя ОГА. Отмечается, что Савченко…
Фокус Фокус  ·  22.04.19, 18:48 Губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление на увольнение. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на представителя ОГА. Как пишут СМИ, Савченко намерен сегодня…
Канал 112 Канал 112  ·  22.04.19, 19:21 Председатель Николаевской обладминистрации Алексей Савченко написал заявление об отставке. Об этом  сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источник в окружении президента Украины Петра Порошенко.…
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