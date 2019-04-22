Николаевский губернатор Савченко написал заявление об уходе с должности (5 новостей) «Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко написал заявление об уходе с должности. Об этом Українським Новинам сообщил представитель обладминистрации.…»

Как сообщает издание "Новости-N", николаевский губернатор Алексей Савченко сам повез в Киев свое заявление об уходе.Глава Николаевской областной администрации Алексей Савченко написал заявление об уходе с должности. Об этом изданию "Новости-N" сообщил источник в Администрации Президента.

Савченко собирался 22 апреля лично отдать заявление в АП.

Источник в ОГА подтвердил, что губернатор действительно уехал в Киев. По информации собеседника издания, с двери в кабинет главы облгосадминистрации уже сняли табличку с фамилией по указанию Савченко.

Экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Алексей Савченко был назначен на должность главы Николаевской облгосадминистрации в октябре 2016 года.

Отставка Луценко: в Раде состоялось рейтинговое голосование по заявлению…

22 апреля стало известно, что в отставку подает глава Львовской ОГА Олег Синютка.

В соответствии с законом, главы местных государственных администраций назначаются на должность президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины на срок полномочий президента. В штабе победителя президентских выборов Владимира Зеленского заявили, что все губернаторы должны написать заявления об отставке сразу после инаугурации нового главы государства.