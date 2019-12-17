  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Николай Матвиенко заинтересовал "Манчестер Сити"
Спорт
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· Защитник · Сборная Украины
Николай Матвиенко заинтересовал "Манчестер Сити"

Николай Матвиенко заинтересовал "Манчестер Сити" (3 новости)

«Журналист Николай Васильков сообщил, что Манчестер Сити действительно проявляет интерес к защитнику Шахтера Николаю Матвиенко. "Сейчас дискутируем с коллегами из…»

Скауты английского футбольного клуба "Манчестер Сити" просматривали 23-летнего защитника "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко.

Пресс-атташе Андрея Шевченко Николай Васильков рассказал о возможном пересмотре защитника "Шахтера" Николая Матвиенко скаутами "Ман Сити".

"Сейчас дискутируем с коллегами из Англии, насколько реален интерес к Матвиенко со стороны Гвардиолы. Мне пишут из манчестерской газеты Trinity, что скауты "Ман Сити" его просматривали", – написал Васильков.

Ранее украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил, что забрал бы Матвиенко в "Мансити".

Осужденного по
Осужденного по "делу Хизб ут-Тахрир" регулярно помещают в ШИЗО…

В текущем сезоне Николай провел за "Шахтер" 21 матч во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт Матвиенко с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 3 миллиона евро.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  17.12.19, 11:37 Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко может пополнить ряды английского "Манчестер Сити". Об этом написал журналист Микола Васильков в своем Facebook "Манчестер Сити" играл с "Шахтером" в одной…
Главред Главред  ·  17.12.19, 13:06 Журналист Николай Васильков сообщил, что Манчестер Сити действительно проявляет интерес к защитнику Шахтера Николаю Матвиенко. "Сейчас дискутируем с коллегами из Англии, насколько реальный интерес...
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
Барселона - Реал: прогноз букмекеров на Эль Класико

Барселона - Реал: прогноз букмекеров на Эль Класико
Владимир Кличко номинирован на звание боксера десятилетия - BWAA

Владимир Кличко номинирован на звание боксера десятилетия - BWAA
&quot;Динамо&quot; расстанется с европейским легионером из-за алкогольного скандала

"Динамо" расстанется с европейским легионером из-за алкогольного скандала
Стал известен соперник Динамо по Юношеской Лиге чемпионов

Стал известен соперник Динамо по Юношеской Лиге чемпионов
Лига Европы: стало известно с кем &quot;Шахтер&quot; сыграет в 1/16 финала

Лига Европы: стало известно с кем "Шахтер" сыграет в 1/16…
Болельщики «Райо» скандировали «Зозуля – нацист» в игре с «Альбасете». Рефери остановил матч (видео)

Болельщики «Райо» скандировали «Зозуля – нацист» в игре с «Альбасете».…
&quot;Зозуля еб***й нацист&quot;: в Испании случился грандиозный скандал из-за украинца

"Зозуля еб***й нацист": в Испании случился грандиозный скандал из-за украинца
Саблистка Ольга Харлан выиграла этап Кубка мира по фехтованию в США

Саблистка Ольга Харлан выиграла этап Кубка мира по фехтованию в…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Украинский трейлер &quot;На высотах Нью-Йорка&quot;: подробности сюжета (Видео)

Украинский трейлер "На высотах Нью-Йорка": подробности сюжета (Видео)
Названо дату газових переговорів між Україною, Росією та ЄС

Названо дату газових переговорів між Україною, Росією та ЄС
Все дело в поле: Месси рассказал, почему любит играть на территории &quot;Реала&quot;

Все дело в поле: Месси рассказал, почему любит играть на…
Бывший вратарь сборной Испании отказался возглавить &quot;Карпаты&quot;

Бывший вратарь сборной Испании отказался возглавить "Карпаты"
Протестующие против земельной реформы аграрии перекрыли трассу &quot;Одесса- Киев&quot;

Протестующие против земельной реформы аграрии перекрыли трассу "Одесса- Киев"
Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)

Бритни Спирс снялась в ультракоротком топе без бюстгальтера (пикантное видео)
Зеленский и Алиев договорились об увеличении товарооборота между странами

Зеленский и Алиев договорились об увеличении товарооборота между странами
Спас уже спящих детей: сотрудник &quot;Инфоксводоканала&quot; предотвратил взрыв в Одессе, - ФОТО

Спас уже спящих детей: сотрудник "Инфоксводоканала" предотвратил взрыв в Одессе,…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.