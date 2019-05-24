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Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 12:37
· Выборы
Нищук намерен баллотироваться в Раду

Нищук намерен баллотироваться в Раду (6 новостей)

«Евгений Нищук также рассказал, какие должности он готов занять»

Министр культуры Украины Евгений Нищук будет участвовать в выборах Верховную Раду и готов претендовать на пост главы парламентского комитета по вопросам культуры и духовности или вновь возглавить министерство.

Обновлено в 12:12 Министр культуры Евгений Нищук решил баллотироваться в депутаты Верховной Рады и готов снова стать министром культуры в случае такого предложения

Обновлено в 12:37 По словам Нищука, он пойдет в политику, чтобы продолжать начатые реформы и иметь рычаги влияния на принятие решений

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  24.05.19, 11:32 Евгений Нищук также рассказал, какие должности он готов занять.
Телеграф Телеграф  ·  24.05.19, 11:55 Евгений Нищук намерен баллотироваться в Раду и готов претендовать на главу комитета по культуре или вновь возглавить Минкультуры.
iPress iPress  ·  24.05.19, 12:08 Міністр культури Євген Нищук заявив, що братиме участь у виборах Верховної Ради і готовий претендувати на пост глави парламентського комітету з питань культури і духовності або знову очолити міністерство.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  24.05.19, 12:12 Министр культуры Евгений Нищук решил баллотироваться в депутаты Верховной Рады и готов снова стать министром культуры в случае такого предложения
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  24.05.19, 12:37 По словам министра культуры Украины Евгения Нищука, он пойдет в политику, чтобы продолжать начатые реформы и иметь рычаги влияния на принятие решений.Министр культуры Украины Евгений Нищук намерен…
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