Нищук намерен баллотироваться в Раду (6 новостей) «Евгений Нищук также рассказал, какие должности он готов занять»

Министр культуры Украины Евгений Нищук будет участвовать в выборах Верховную Раду и готов претендовать на пост главы парламентского комитета по вопросам культуры и духовности или вновь возглавить министерство.

Обновлено в 12:12 Министр культуры Евгений Нищук решил баллотироваться в депутаты Верховной Рады и готов снова стать министром культуры в случае такого предложения

Обновлено в 12:37 По словам Нищука, он пойдет в политику, чтобы продолжать начатые реформы и иметь рычаги влияния на принятие решений