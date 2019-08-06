Нобелевский лауреат умерла в Нью-Йорке

Американская писательница, лауреат Нобелевской премии Тони Моррисон, умерла в возрасте 88 лет, сообщает Associated Press со ссылкой на издателя Альфреда Кнопфа.

"Моррисон умерла в понедельник, 5 августа, в медицинском центре в Нью-Йорке. Ей было 88 лет", - говорится в сообщении.

Она была первой чернокожей женщиной, удостоенной Нобелевской премии по литературе (1993). Шведская академия отмечала язык автора и ее "проницательную силу".

Роман Тони Моррисон "Возлюбленная", в котором мать совершает трагический выбор между умерщвлением собственного ребенка и спасением девушки из рабства, получил Пулитцеровскую премию за лучшую художественную книгу в 1988 году. Это произведение также легло в основу фильма 1998 года с Опрой Уинфри в главной роли.

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Обновлено в 19:17 Американской писательнице было 88 лет.

Обновлено в 20:13 В 1993 году Тони Моррисон стала первой темнокожей женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе как "автор, который в своих полных мечтами и поэзией романах оживил важный аспект американской реальности".