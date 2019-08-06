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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 20:13
· Нобелевский лауреат · Премия · Нобелевская премия · Associated Press
Нобелевский лауреат умерла в Нью-Йорке

Нобелевский лауреат умерла в Нью-Йорке (6 новостей)

«Американской писательнице было 88 лет»

Американская писательница, лауреат Нобелевской премии Тони Моррисон, умерла в возрасте 88 лет, сообщает Associated Press со ссылкой на издателя Альфреда Кнопфа.

"Моррисон умерла в понедельник, 5 августа, в медицинском центре в Нью-Йорке. Ей было 88 лет", - говорится в сообщении.

Она была первой чернокожей женщиной, удостоенной Нобелевской премии по литературе (1993). Шведская академия отмечала язык автора и ее "проницательную силу".

Роман Тони Моррисон "Возлюбленная", в котором мать совершает трагический выбор между умерщвлением собственного ребенка и спасением девушки из рабства, получил Пулитцеровскую премию за лучшую художественную книгу в 1988 году. Это произведение также легло в основу фильма 1998 года с Опрой Уинфри в главной роли.

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Обновлено в 19:17 Американской писательнице было 88 лет.

Обновлено в 20:13 В 1993 году Тони Моррисон стала первой темнокожей женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе как "автор, который в своих полных мечтами и поэзией романах оживил важный аспект американской реальности".

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Апостроф Апостроф  ·  06.08.19, 17:25 В Нью-Йорке на 89 году жизни скончалась американская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 1993 года Тони Моррисон.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.08.19, 17:31 Американская писательница, лауреат Нобелевской премии Тони Моррисон, умерла в возрасте 88 лет, сообщает Associated Press со ссылкой на издателя Альфреда Кнопфа.
УНН УНН  ·  06.08.19, 18:17 В возрасте 88 лет умерла нобелевский лауреат Тони Моррисон. Об этом сообщает агентство AP, передаёт УНН.Издатель Альфред А. Нопф сообщил, что Моррисон умер вечером в понедельник в медицинском…
Телеграф Телеграф  ·  06.08.19, 19:17 Американской писательнице было 88 лет.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  06.08.19, 20:13 Нобелевская лауреат писательница Тони Моррисон умерла в возрасте 88 лет после непродолжительной болезни. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на семью писательницы.В своих романах Моррисон описывала жизнь…
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