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"Ночная жрица". Полякова выпустила клип с участниками "Лиги смеха". Видео

"Ночная жрица". Полякова выпустила клип с участниками "Лиги смеха". Видео (4 новости)

«Украинская певица Оля Полякова презентовала клип на песню Ночная жрица»

Певица Оля Полякова, вероятно, претендует на звание королевы эпатажа в украинском шоу-бизнесе. Ее клип «Ночная жрица» демонстрирует откровенный образ блондинки – в боди и короне. Ролик появился на YouTube. «Ночная жрица» - название двусмысленное, ведь в клипе рассказывается о богинях днем, которые вечером превращаются в «ночных жриц», которые дежурят по вечерам около холодильника. В клипе приняли участие фавориты и победители из «Лиги смеха». Компанию им составила сама Полякова, в откровенном боди и короне на голове. Суперблондинка станцевала с ними зажигательный танец. В качестве режиссеров клипа выступили Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Ночная жрица". Полякова выпустила клип с участниками "Лиги смеха". Видео»
Фото «Ночная жрица»: Оля Полякова в откровенном боди и короне на голове станцевала в новом клипе
Фото "Ночная жрица". Полякова выпустила клип с участниками "Лиги смеха". Видео
Фото "Ночная жрица": Оля Полякова представила клип на новую песню (Видео)
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