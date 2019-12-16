"Ночная жрица". Полякова выпустила клип с участниками "Лиги смеха". Видео

Певица Оля Полякова, вероятно, претендует на звание королевы эпатажа в украинском шоу-бизнесе. Ее клип «Ночная жрица» демонстрирует откровенный образ блондинки – в боди и короне. Ролик появился на YouTube. «Ночная жрица» - название двусмысленное, ведь в клипе рассказывается о богинях днем, которые вечером превращаются в «ночных жриц», которые дежурят по вечерам около холодильника. В клипе приняли участие фавориты и победители из «Лиги смеха». Компанию им составила сама Полякова, в откровенном боди и короне на голове. Суперблондинка станцевала с ними зажигательный танец. В качестве режиссеров клипа выступили Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак.