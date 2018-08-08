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Ночью на проспекте в Киеве заметили пассажирский самолет: видео

Ночью на проспекте в Киеве заметили пассажирский самолет: видео (7 новостей)

«Автомобилистов призывали объехать проспект, по которому двигался самолет»

На одном из крупных проспектов в Киеве жители заметили самолет, который перевозили по автомобильной дороге. Об этом сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел в ночь на 8 августа. Жители столицы заметили на Воздухофлотском проспекте самолет, который куда-то перевозили. В сообществе "Киев Оперативный" предупредили автомобилистов о необычном явление и порекомендовали объехать этот проспект.

"Внимание автомобилисты! Сейчас по Воздухофлотскому перевозят самолёт. Зрелище, конечно, красивое, но лучше объехать", – предупредили в сообществе.

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Очевидцы происшествия пришли в восторг от такого зрелища и сообщили, что если бы знали раньше, то привели бы детей посмотреть.

ФОТО К НОВОСТИ: «Ночью на проспекте в Киеве заметили пассажирский самолет: видео»
Фото По улицам Киева ночью проехал самолет
Фото По улицам Киева ночью проехал самолет (видео)
Фото Ночью на одном из столичных проспектов увидели движущийся самолет
Фото В Киеве ночью по проспекту перевозили пассажирский самолет (видео)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  08.08.18, 07:49 Автомобилистов призывали объехать проспект, по которому двигался самолет.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.08.18, 08:42 Сегодня, 8 августа, около 01:00 ночи на Воздухофлотском проспекте в Киеве был замечен пассажирский самолет. Короткая видеозапись была выложена в Facebook-сообществе Киев Оперативный.Воздушное транспортное…
Голос.UA Голос.UA  ·  08.08.18, 09:08 На Воздухофлотском проспекте в Киеве в ночь на 8 августа заметили самолет, который перевозили по городским улицам. Видео с места событий опубликовано в Facebook проекта «Киев Оперативный». «Внимание автомобилисты!…
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ТСН ТСН  ·  08.08.18, 09:56 Ночью по улицам Киева ездил самолет. Кадры сняли очевидцы вблизи столичного аэропорта "Жуляны". По словам людей, этот пассажирский самолет АН-24, который стал музейным экспонатом, транспортировали из…
Канал 112 Канал 112  ·  08.08.18, 10:30 В Киеве в ночь со вторника на среду, 8 августа, по одному из проспектов перевозили самолет, который катился на своих шасси. Об этом на своей странице в Facebook сообщил "Киев оперативный". Перевозку пассажирского…
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