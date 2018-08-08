Ночью на проспекте в Киеве заметили пассажирский самолет: видео (7 новостей) «Автомобилистов призывали объехать проспект, по которому двигался самолет»

На одном из крупных проспектов в Киеве жители заметили самолет, который перевозили по автомобильной дороге. Об этом сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел в ночь на 8 августа. Жители столицы заметили на Воздухофлотском проспекте самолет, который куда-то перевозили. В сообществе "Киев Оперативный" предупредили автомобилистов о необычном явление и порекомендовали объехать этот проспект.

"Внимание автомобилисты! Сейчас по Воздухофлотскому перевозят самолёт. Зрелище, конечно, красивое, но лучше объехать", – предупредили в сообществе.

На Аляске разбился легкомоторный самолет

Очевидцы происшествия пришли в восторг от такого зрелища и сообщили, что если бы знали раньше, то привели бы детей посмотреть.