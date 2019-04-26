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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 11:58
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Ночью в Одессе прогремел взрыв возле отделения банка

Ночью в Одессе прогремел взрыв возле отделения банка (9 новостей)

«Ночью в Одессе прогремел мощный взрыв возле отделения банка на улице Семена Палия»

В ночь на 26 апреля в Одессе прогремел мощный взрыв возле отделения банка "Пивденный" на улице Семена Палия.

Происшествие случилось около 1 часа ночи. По предварительным данным, мощность взрывного устройства составила 400 г в тротиловом эквиваленте, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"О характерном для взрыва грохоте в полицию сообщил местный житель. В результате взрыва повреждена часть фасадной стены здания, в котором расположено финансовое учреждение", - говорится сообщения.

Обошлось без жертв и пострадавших. Полицейские ищут человека , который подложил взрывчатку. Открыто уголовное производство.

Еще один взрыв на Шри-Ланке
Еще один взрыв на Шри-Ланке

На ул. Героев Севастополя в Киеве произошел пожар в отделении банка. По предварительной информации, в здание бросили бутылки с зажигательной смесью.

Обновлено в 10:48 В ночь на пятницу 26 апреля у отделения банка "Пивденный" на улице Семена Палия в Одессе произошел взрыв. Об этом сообщает "Думская". По данным издания, инцидент произошел в 00:59. По предварительным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего на окне отделения, -…

Обновлено в 11:58 Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Суворовском районе Одессы. В результате взрыва повреждена часть фасадной стены здания, в котором расположено финансовое учреждение. Пострадавших нет.

ФОТО К НОВОСТИ: «Ночью в Одессе прогремел взрыв возле отделения банка»
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Фото В Одессе у отделения банка произошел мощный взрыв
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Думская Думская  ·  26.04.19, 08:51 Мощный взрыв прогремел сегодня ночью у отделения банка "Південний" на улице Семена Палия в Одессе. Как сообщили "Думской" в полиции, инцидент произошел в 00:59. По предварительным данным, мощность взрывного…
Телеграф Телеграф  ·  26.04.19, 09:58 Ночью в Одессе прогремел мощный взрыв возле отделения банка на улице Семена Палия.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.04.19, 10:00 Ночью в Одессе прогремел мощный взрыв возле отделения банка «Пивденный» на улице Семена Палия.
Facenews Facenews  ·  26.04.19, 10:00 Ночью в Одессе прогремел мощный взрыв возле отделения банка Південний на улице Семена Палия.Как сообщает Думская со ссылкой на местную полицию, инцидент произошел в 00:59.По предварительным данным, мощность…
Первый городской Первый городской  ·  26.04.19, 10:05 В результате взрыва повреждена часть фасадной стены здания, в котором расположено финансовое учреждение. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  26.04.19, 10:48 В ночь на пятницу 26 апреля у отделения банка "Пивденный" на улице Семена Палия в Одессе произошел взрыв. Об этом сообщает "Думская". По данным издания, инцидент произошел в 00:59. По предварительным…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.04.19, 11:58 Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Суворовском районе Одессы. В результате взрыва повреждена часть фасадной стены здания, в котором расположено финансовое учреждение. Пострадавших нет.
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