Сегодня в 10:10

Ночью в Одессе прогремел взрыв возле отделения банка (9 новостей) «Ночью в Одессе прогремел мощный взрыв возле отделения банка на улице Семена Палия»

В ночь на 26 апреля в Одессе прогремел мощный взрыв возле отделения банка "Пивденный" на улице Семена Палия.

Происшествие случилось около 1 часа ночи. По предварительным данным, мощность взрывного устройства составила 400 г в тротиловом эквиваленте, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"О характерном для взрыва грохоте в полицию сообщил местный житель. В результате взрыва повреждена часть фасадной стены здания, в котором расположено финансовое учреждение", - говорится сообщения.

Обошлось без жертв и пострадавших. Полицейские ищут человека , который подложил взрывчатку. Открыто уголовное производство.

Еще один взрыв на Шри-Ланке

На ул. Героев Севастополя в Киеве произошел пожар в отделении банка. По предварительной информации, в здание бросили бутылки с зажигательной смесью.

Обновлено в 10:48 В ночь на пятницу 26 апреля у отделения банка "Пивденный" на улице Семена Палия в Одессе произошел взрыв. Об этом сообщает "Думская". По данным издания, инцидент произошел в 00:59. По предварительным данным, мощность взрывного устройства, сработавшего на окне отделения, -…

Обновлено в 11:58 Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в Суворовском районе Одессы. В результате взрыва повреждена часть фасадной стены здания, в котором расположено финансовое учреждение. Пострадавших нет.