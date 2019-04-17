Ночью во Львове скончался диссидент Валентин Мороз

Валентин Мороз умер во Львове 16 апреля через день после своего 83-летия. Легендарный украинский диссидент, историк, политзаключенный и автор более 100 научных трудов был одним из лидеров национального движения. Известный писатель Павел Вольвач на своей странице в Facebook сообщил, что это произошло вчера вечером.

Журналист Вахтанг Кипиани опубликовал в сети фотографию 4--летней давности, на которой Мороз держит в руках портрет товарища по лагерю Левко Лукьяненко.

Валентин Мороз (фото: facebook.com/vakhtang.kipiani)

"Печальная новость. Сегодня умер Валентин Мороз. Его чин и творчество на меня и мое мировоззренческое формирования произвели незатертое влияние. Еще вчера поздравляли с днем рождения. Благодарю судьбу за знакомство и возможность приобщиться к изданию и распространение его произведений", - написал редактор газеты "Шлях перемоги" Виктор Рог.

Мороз решил сняться с выборов президента

Валентин Мороз был доктором Гуманитарных наук (Honoris Causa) Государственного Колледжа Джерси, членом Объединения украинских писателей "Слово".

Валентина Мороза считают одним из самых радикальных представителей украинского национального движения. Он родился 15 апреля 1936 года в селе Холонов Гороховского района в Волынской области. Знаменитый диссидент написал более 30 книг.

В сентябре 1965 года его арестовали и осудили за антисоветскую агитацию и пропаганду к 4 годам лагерей. Валентин отбывал наказание в Мордовии. Там же он написал и издал свою работу "Репортаж из заповедника имени Берия".

Обновлено в 13:30 Историк, публицист и диссидент Валентин Мороз умер во Львове на 84-м году жизни, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Обновлено в 14:19 Валентиин Морооз родился 15 апреля 1936 года в Волынской области. В первый раз был арестован в сентябре 1965 года и осужден за антисоветскую агитацию и пропаганду к четырем годам лагерей. Срок отбывал в мордовской колонии. Вскоре после освобождения, 1 июня 1970 года, был вновь арестован и в ходе закрытого судебного процесса приговорен к 9 годам лишения свободы и 5 годам ссылки. Девять лет спустя Валентина Мороза и еще четверых политических заключенных обменяли на двоих граждан СССР, которых в США обвиняли в шпионаже.