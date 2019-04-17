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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 14:19
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Ночью во Львове скончался диссидент Валентин Мороз

Ночью во Львове скончался диссидент Валентин Мороз (11 новостей)

«Накануне ему исполнилось 83 года»

Валентин Мороз умер во Львове 16 апреля через день после своего 83-летия. Легендарный украинский диссидент, историк, политзаключенный и автор более 100 научных трудов был одним из лидеров национального движения. Известный писатель Павел Вольвач на своей странице в Facebook сообщил, что это произошло вчера вечером. 

Журналист Вахтанг Кипиани опубликовал в сети фотографию 4--летней давности, на которой Мороз держит в руках портрет товарища по лагерю Левко Лукьяненко. 

Валентин Мороз (фото: facebook.com/vakhtang.kipiani)

"Печальная новость. Сегодня умер Валентин Мороз. Его чин и творчество на меня и мое мировоззренческое формирования произвели незатертое влияние. Еще вчера поздравляли с днем рождения. Благодарю судьбу за знакомство и возможность приобщиться к изданию и распространение его произведений", - написал редактор газеты "Шлях перемоги" Виктор Рог.

Мороз решил сняться с выборов президента
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Валентин Мороз был доктором Гуманитарных наук (Honoris Causa) Государственного Колледжа Джерси, членом Объединения украинских писателей "Слово". 

Валентина Мороза считают одним из самых радикальных представителей украинского национального движения. Он родился 15 апреля 1936 года в селе Холонов Гороховского района в Волынской области. Знаменитый диссидент написал более 30 книг.

В сентябре 1965 года его арестовали и осудили за антисоветскую агитацию и пропаганду к 4 годам лагерей. Валентин отбывал наказание в Мордовии. Там же он написал и издал свою работу "Репортаж из заповедника имени Берия".

Обновлено в 13:30 Историк, публицист и диссидент Валентин Мороз умер во Львове на 84-м году жизни, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Обновлено в 14:19 Валентиин Морооз родился 15 апреля 1936 года в Волынской области. В первый раз был арестован в сентябре 1965 года и осужден за антисоветскую агитацию и пропаганду к четырем годам лагерей. Срок отбывал в мордовской колонии. Вскоре после освобождения, 1 июня 1970 года, был вновь арестован и в ходе закрытого судебного процесса приговорен к 9 годам лишения свободы и 5 годам ссылки. Девять лет спустя Валентина Мороза и еще четверых политических заключенных обменяли на двоих граждан СССР, которых в США обвиняли в шпионаже.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  17.04.19, 08:00 Несколько часов назад ушел в мир иной украинский историк и диссидент Валентин Мороз.
Главред Главред  ·  17.04.19, 09:47 Умер Валентин Мороз / Facebook/Спілка Письменників Івано-Франківщини 16 апреля – всего через день после своего 83-летия – во Львове умер Валентин Мороз. Об этом сообщил в Facebook известный...
Главред Главред  ·  17.04.19, 09:47 Умер Валентин Мороз / Facebook/Спілка Письменників Івано-Франківщини 16 апреля – всего через день после своего 83-летия – во Львове умер Валентин Мороз. Об этом сообщил в Facebook известный...
Факты Факты  ·  17.04.19, 10:58 Накануне ему исполнилось 83 года
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главком Главком  ·  17.04.19, 12:05 У вівторок, 16 квітня, у Львові помер легендарний дисидент Валентин Мороз. Про це повідомляє «24 канал». Мороз помер у 83 роки, які виповнилися за день до смерті - 15 квітня. Легендарний українець…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  17.04.19, 12:53 16 апреля во Львове умер 83-летний Валентин Мороз. Политзаключенный советского режима один из лидеров украинского движения сопротивления. Валентин Яковлевич Мороз родился 15 апреля 1936 на Волыни. В течение…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  17.04.19, 12:53 16 апреля во Львове умер 83-летний Валентин Мороз. Политзаключенный советского режима один из лидеров украинского движения сопротивления. Валентин Яковлевич Мороз родился 15 апреля 1936 на Волыни. В течение…
Униан Униан  ·  17.04.19, 13:28 За свою жизнь Мороз дважды был арестован за антисоветскую пропаганду и отбывал наказание в лагерях.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.04.19, 13:30 Историк, публицист и диссидент Валентин Мороз умер во Львове на 84-м году жизни, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.04.19, 14:19 Во Львове умер украинский диссидент, борец с коммунистическим режимом Валентин Мороз. Он скончался во вторник, 16 апреля, на следующий день после того, как отметил свое 83-летие. Об этом на своей странице…
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