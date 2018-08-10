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Капитал Капитал · · Обновлено в 16:00
· Дания · Строительство
Nord Stream 2 подала заявку на строительство газопровода в обход акватории Дании

Nord Stream 2 подала заявку на строительство газопровода в обход акватории Дании (8 новостей)

«Компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства российского газопровода «Северный поток – 2»»

Оператор проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» подал заявку на альтернативный маршрут газопровода в Дании, говорится в сообщении Nord Stream 2. «Сегодня компания Nord Stream 2 передала заявку и отчет об ОВОС в Энергетическое агентство Дании на маршрут в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм. Это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды Дании. Nord Stream 2 не останавливает процедуру по заявке c предпочтительным маршрутом, которая была инициирована в апреле 2017 года и подготовлена на основе рекомендаций, полученных от властей Дании в ходе успешного планирования и строительства существующего газопровода «Северный поток», — отмечается в сообщении. В Энергоагентстве Дании уже подтвердили, что получили заявку на прокладку «Северного потока — 2» по альтернативному маршруту. Поправка к закону о континентальном шельфе (от 1 января 2018 года) предоставляет министерству иностранных дел Дании право рекомендовать, чтобы заявка на инфраструктуру, в частности на газопроводы, проходящие через территориальные воды, рассматривалась или не рассматривалась Энергетическим агентством Дании. Рекомендация МИД Дании находится на рассмотрении с января 2018 года. В связи с этим компания Nord Stream 2 решила изучить альтернативные маршруты за пределами территориальных вод Дании. «На основе результатов исследований, инженерной и экологической оценки, проведенных в последние месяцы, был определен альтернативный маршрут протяженностью 175 км к северо-западу от Борнхольма, который пересекает только экономическую зону Дании», — отмечается в сообщении. Эта заявка не заменит поданную в апреле 2017 году заявку. Nord Stream 2 считает, что первая заявка предусматривает оптимальный маршрут газопровода в датских водах, который остается предпочтительным. Пока Nord Stream 2 получила национальные разрешения во всех других юрисдикциях, через которые проходит газопровод из России в Германию. Ранее финансовый директор Nord Stream — 2 AG Пол Коркоран сообщал журналистам, что не исключает прокладку трубопровода в обход Дании, если та не выдаст разрешение на строительство газопровода по изначальному маршруту. Укладка газопровода началась в июле.

Обновлено в 14:48 Компания Nord Stream 2 передала заявку в Энергетическое агентство Дании на маршрут Северного потока-2 в не ее территориальных водах

Обновлено в 16:00 Компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства российского газопровода «Северный поток – 2».

ФОТО К НОВОСТИ: «Nord Stream 2 подала заявку на строительство газопровода в обход акватории Дании»
Фото Nord Stream 2 подала Дании альтернативный маршрут
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.08.18, 13:07 Компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства российского газопровода Северный поток - 2. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщается на сайте компании. "Сегодня компания…
УНН УНН  ·  10.08.18, 13:24 “Сегодня компания Nord Stream 2 передала заявку и отчет об ОВОС в Энергетическое агентство Дании на маршрут в исключительной экономической зоне к северо-западу…
Новое Время Новое Время  ·  10.08.18, 13:45 Проектная компания Nord Stream 2 AG подала заявку и отчет об ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) на альтернативный маршрут в Дании в исключительной экономической зоне к северо-западу от о.Борнхольм.
Facenews Facenews  ·  10.08.18, 14:23 Компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства российского газопровода Северный поток - 2. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщается на сайте компании."Сегодня компания…
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Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  10.08.18, 14:30 Компания Nord Stream 2, которая управляет проектом "Северный поток - 2", подала заявку на альтернативный маршрут строительства российского газопровода, передает...
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  10.08.18, 14:48 Компания Nord Stream 2 передала заявку в Энергетическое агентство Дании на маршрут Северного потока-2 в не ее территориальных водах
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  10.08.18, 16:00 Компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства российского газопровода «Северный поток – 2».
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