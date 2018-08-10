Nord Stream 2 подала заявку на строительство газопровода в обход акватории Дании

Оператор проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» подал заявку на альтернативный маршрут газопровода в Дании, говорится в сообщении Nord Stream 2. «Сегодня компания Nord Stream 2 передала заявку и отчет об ОВОС в Энергетическое агентство Дании на маршрут в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм. Это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды Дании. Nord Stream 2 не останавливает процедуру по заявке c предпочтительным маршрутом, которая была инициирована в апреле 2017 года и подготовлена на основе рекомендаций, полученных от властей Дании в ходе успешного планирования и строительства существующего газопровода «Северный поток», — отмечается в сообщении. В Энергоагентстве Дании уже подтвердили, что получили заявку на прокладку «Северного потока — 2» по альтернативному маршруту. Поправка к закону о континентальном шельфе (от 1 января 2018 года) предоставляет министерству иностранных дел Дании право рекомендовать, чтобы заявка на инфраструктуру, в частности на газопроводы, проходящие через территориальные воды, рассматривалась или не рассматривалась Энергетическим агентством Дании. Рекомендация МИД Дании находится на рассмотрении с января 2018 года. В связи с этим компания Nord Stream 2 решила изучить альтернативные маршруты за пределами территориальных вод Дании. «На основе результатов исследований, инженерной и экологической оценки, проведенных в последние месяцы, был определен альтернативный маршрут протяженностью 175 км к северо-западу от Борнхольма, который пересекает только экономическую зону Дании», — отмечается в сообщении. Эта заявка не заменит поданную в апреле 2017 году заявку. Nord Stream 2 считает, что первая заявка предусматривает оптимальный маршрут газопровода в датских водах, который остается предпочтительным. Пока Nord Stream 2 получила национальные разрешения во всех других юрисдикциях, через которые проходит газопровод из России в Германию. Ранее финансовый директор Nord Stream — 2 AG Пол Коркоран сообщал журналистам, что не исключает прокладку трубопровода в обход Дании, если та не выдаст разрешение на строительство газопровода по изначальному маршруту. Укладка газопровода началась в июле.

Обновлено в 14:48 Компания Nord Stream 2 передала заявку в Энергетическое агентство Дании на маршрут Северного потока-2 в не ее территориальных водах

Обновлено в 16:00 Компания Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства российского газопровода «Северный поток – 2».