Норвегия присоединилась к заявлениям о нелегитимности Лукашенко (3 новости) «Норвегия заявила, что непрозрачные выборы и тайная инаугурация не придают Александру Лукашенко легитимности как новому президенту Беларуси»

Норвегия не признала легитимность Александра Лукашенко на послу президента Беларуси после инаугурации. Об этом сообщил в Twitter государственный секретарь министерства иностранных дел Норвегии Аудун Халворсен в пятницу, 25 сентября.

По словам Халворсена, норвежское правительство призывает белорусские власти к диалогу с оппозицией. Он считает, что "тайная" инаугурация Лукашенко приведет к усугублению кризиса в республике. Секретарь также подчеркнул, что выборы в Беларуси не были честными и свободными.

"Полутайная инаугурация не прибавляет легитимности. Она только углубляет политический кризис в Беларуси. МИД Норвегии вновь призывает власти воздержаться от насилия и перейти к серьезному диалогу с оппозицией. Выборы не были ни честными, ни свободными", - написал Халворсен.

https://twitter.com/auhalvor/status/1309104772830703617

В среду, 23 сентября, в Беларуси прошла инаугурация президента Александра Лукашенко. Действо существенно отличалось от тех, которые проходили после предыдущих выборов: мероприятие было назначено тайно, на нем присутствовали не больше тысячи человек и его не транслировали гостелеканалы. Это совсем не похоже на те пышные приемы со многими почетными гостями, которыми ранее удивлял Лукашенко после многочисленных побед на выборах. Еще до инаугурации было ясно, что западные страны не признают его легитимным президентом - против выступили двенадцать стран, в том числе и Украина.

Vesti.ua рассказывают, как прошла инаугурация, какие страны выступили против и как это повлияет на внутреннюю и внешнюю политику Беларуси.