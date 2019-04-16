Нотр-Дам нужно восстановить за пять лет – Макрон (5 новостей) «Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон»

После реставрации собор Парижской Богоматери должен стать "еще более красивым, чем прежде", заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Президент Франции Эммануэль Макрон во время телеобращения к народу 16 преля заявил, что собор Парижской Богоматери нужно восстановить в течение пяти лет. Видео опубликовано пресс-службой Елисейского дворца.

По его словам после реставрации собор должен стать "еще более красивым, чем прежде".

"Мы должны превратить это бедствие в возможность собраться вместе, глубоко задумавшись о том, кем мы были и какими мы должны быть и стать лучше, чем мы есть. Мы должны найти нить нашего национального проекта", сказал он.

Пожар в соборе вспыхнул 15 апреля. По предварительной информации, он произошел из-за ремонтных работ в здании. Главный архитектор по вопросам сохранения исторических памятников Филипп Вильнев сказал, что когда в соборе вспыхнул пожар, на площадке не было работников.

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У здания обрушились шпиль и крыша. В МВД Франции заявили, что основную конструкцию собора удалось спасти.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл к еще горящему собору Парижской Богоматери в Париже вечером 15 апреля и заявил журналистам, что храм будет восстановлен. Для реставрации собора открыли общенациональный сбор пожертвований.

Утром 16 апреля пожар полностью ликвидировали.