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Нотр-Дам нужно восстановить за пять лет – Макрон

Нотр-Дам нужно восстановить за пять лет – Макрон (5 новостей)

«Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон»

После реставрации собор Парижской Богоматери должен стать "еще более красивым, чем прежде", заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Президент Франции Эммануэль Макрон во время телеобращения к народу 16 преля заявил, что собор Парижской Богоматери нужно восстановить в течение пяти лет. Видео опубликовано пресс-службой Елисейского дворца.

По его словам после реставрации собор должен стать "еще более красивым, чем прежде".

"Мы должны превратить это бедствие в возможность собраться вместе, глубоко задумавшись о том, кем мы были и какими мы должны быть и стать лучше, чем мы есть. Мы должны найти нить нашего национального проекта", сказал он.

Пожар в соборе вспыхнул 15 апреля. По предварительной информации, он произошел из-за ремонтных работ в здании. Главный архитектор по вопросам сохранения исторических памятников Филипп Вильнев сказал, что когда в соборе вспыхнул пожар, на площадке не было работников.

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У здания обрушились шпиль и крыша. В МВД Франции заявили, что основную конструкцию собора удалось спасти.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл к еще горящему собору Парижской Богоматери в Париже вечером 15 апреля и заявил журналистам, что храм будет восстановлен. Для реставрации собора открыли общенациональный сбор пожертвований.

Утром 16 апреля пожар полностью ликвидировали.

ФОТО К НОВОСТИ: «Нотр-Дам нужно восстановить за пять лет – Макрон»
Фото Нотр-Дам нужно восстановить за пять лет – Макрон
Фото Макрон обратился к народу Франции после пожара в Нотр-Даме
Фото Собор Парижской Богоматери реконструируют за пять лет, – Макрон
Фото Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери должны восстановить в течение пяти лет
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.04.19, 21:22 Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.
Канал 112 Канал 112  ·  16.04.19, 21:22 Президент Франции Эммануэль Макрон после масштабного пожара в Нотр-Дам де Пари обратился к французкому народу, сообщает Le Figaro. По словам Макрона, французы должны объединиться, чтобы восстановить собор.…
Комментарии Комментарии  ·  16.04.19, 21:23 По словам Макрона, французы должны объединиться, чтобы восстановить собор Президент Франции Эммануэль Макрон после пожара в Нотр-Дам де Пари обратился к французскому народу. Об этом сообщает Le Figaro.…
Фокус Фокус  ·  16.04.19, 21:25 Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что работы по реконструкции собора Парижской Богоматери будут завершены за пять лет.  Об этом он заявил в обращении народу, передает BFMTV. "Мы воссоздадим…
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