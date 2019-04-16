Нотр-Дам нужно восстановить за пять лет – Макрон

После реставрации собор Парижской Богоматери должен стать "еще более красивым, чем прежде", заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Президент Франции Эммануэль Макрон во время телеобращения к народу 16 преля заявил, что собор Парижской Богоматери нужно восстановить в течение пяти лет. Видео опубликовано пресс-службой Елисейского дворца.
По его словам после реставрации собор должен стать "еще более красивым, чем прежде".
"Мы должны превратить это бедствие в возможность собраться вместе, глубоко задумавшись о том, кем мы были и какими мы должны быть и стать лучше, чем мы есть. Мы должны найти нить нашего национального проекта", сказал он.
Пожар в соборе вспыхнул 15 апреля. По предварительной информации, он произошел из-за ремонтных работ в здании. Главный архитектор по вопросам сохранения исторических памятников Филипп Вильнев сказал, что когда в соборе вспыхнул пожар, на площадке не было работников.
У здания обрушились шпиль и крыша. В МВД Франции заявили, что основную конструкцию собора удалось спасти.
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл к еще горящему собору Парижской Богоматери в Париже вечером 15 апреля и заявил журналистам, что храм будет восстановлен. Для реставрации собора открыли общенациональный сбор пожертвований.
Утром 16 апреля пожар полностью ликвидировали.