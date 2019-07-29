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Новая Рада может изменить состав ЦИК, - Слипачук

Новая Рада может изменить состав ЦИК, - Слипачук (5 новостей и 1 видео)

«Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что не исключает того, что Верховная Рада нового созыва может изменить состав Комиссии»

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук не исключает того, что Верховная Рада нового созыва может изменить состав Комиссии. Об этом Слипачук рассказала в интервью 5 каналу. "Смотря на те процессы политические, которые происходят в стране, не буду делать вид, что это не может касаться и ЦИК. Поэтому если на уровне политической воли изменение состава комиссии или ее полное обновление, то такое решение будет приниматься", – сказала она. В то же время руководитель Центризбиркома просит депутатов при принятии решений по составу ЦИК, прежде всего, учитывать профессионализм кандидатов. Как ранее сообщал Фокус: Явка на досрочных выборах в Раду оказалась самой низкой за всю историю парламентских выборов в Украине. В этом году лишь 49,8% граждан Украины пришли на избирательные участки. В 2015 году процент проголосовавших граждан был немного выше – 51,9%. Голосование на досрочных выборах в Раду официально завершилось – закрылся последний избирательный участок в Сан-Франциско, в США. Партия "Слуга народа", возможно, будет способна сформировать в новом парламенте однопартийное большинство, не привлекая в свой состав депутатов-самовыдвиженцев, что будет первым случаем в истории независимой Украины. Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила о состоявшихся в Украине внеочередных парламентских выборах.

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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  29.07.19, 04:23 Председатель Центральной избирательной комиссии готова к тому, что новый парламент изменит состав ЦИК. В то же время руководитель Центризбиркома просит депутатов при принятии решений по составу ЦИК, прежде…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  29.07.19, 08:27 Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что не исключает того, что Верховная Рада нового созыва может изменить состав Комиссии.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  29.07.19, 08:39 Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что не исключает того, что Верховная Рада нового созыва может изменить состав Комиссии.
Капитал Капитал  ·  29.07.19, 08:45 Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что не исключает того, что Верховная Рада нового созыва может изменить состав Комиссии. «Смотря на те процессы политические, которые происходят…
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