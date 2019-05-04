Новинский: Мы будем поддерживать все инициативы Зеленского, направленные на мир и развитие Украины (4 новости и 1 видео) «Дольше всего на встрече с Президентом мы обсуждали дату инаугурации. Эта дата назначается парламентом, однако согласовывается с президентом, отметил Новинский»

Если действия новоизбранного президента Владимира Зеленского будут повторять политику действующего главы государства Петра Порошенко, то Оппозиционный блок будет в оппозиции, заявил глава парламентской фракции политсилы Вадим Новинский.Оппозиционный блок будет поддерживать все инициативы новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, направленные на прекращение войны, заявил руководитель парламентской фракции этой политической силы Вадим Новинский в комментарии телеканалу "Наш" после сегодняшней встречи глав фракций Верховной Рады с Зеленским.

Политик добавил, что законы о выполнении Минских соглашений были как можно быстрее проголосованы, чтобы на востоке Украины прекратили гибнуть люди.

"Если будет успешен Владимир Зеленский то будет успешен каждый украинец. Поэтому мы сказали, что во всем, что будет им осуществляться для установления мира и развития Украины, мы будем поддерживать президента. Если же действия президента будут каким-то образом повторять ту политику, которую вел президент Петр Порошенко обещать и ничего не делать конечно, мы будем в оппозиции к этой политике", сказал Новинский.

На встрече также обсуждался новый Избирательный кодекс, отметил он.

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"Должен быть принят новый Избирательный кодекс. Смешанная система выборов в Верховную Раду это основа для политической коррупции, как во время выборов, так и после выборов, уже в зале Верховной Рады. Мы высказались за то, чтобы был Избирательный кодекс, основанный на пропорциональной системе, с открытыми списками", подчеркнул нардеп.

Глава фракции сообщил, что дата инаугурации Зеленского, скорее всего, будет определена на пленарном заседании парламента 14 мая.

"Вопрос, который обсуждался дольше всего это дата инаугурации вновь избранного президента Украины. Согласно законодательству, это прерогатива Верховной Рады, которая обозначает дату инаугурации, но эта дата должна быть согласована с новым президентом. Президент высказал свое мнение, он хочет, чтобы такой датой было 19 мая. Все это приняли к сведению, и 13-го вечером либо 14-го утром каждая фракция проведет свое собрание и будут приняты решения по этому поводу. И, скорее всего, 14 числа такое постановление с определением даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского будет проголосовано в зале Верховной Рады", заявил Вадим Новинский.

21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. Согласно окончательным итогам Центральной избирательной комиссии, которые были опубликованы в правительственной газете "Голос Украины", новым президентом Украины стал Зеленский, который набрал 73,22% голосов за него проголосовали 13,5 млн человек. Действующий президент Украины Петр Порошенко получил 24,45% голосов избирателей за него проголосовали 4,5 млн человек.

Инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов не позднее 3 июня. Дату должна определить Верховная Рада.

В парламенте зарегистрировали проект постановления с предложением провести инаугурацию Зеленского 19 мая.

Сегодня новоизбранный президент встретился с лидерами фракций Верховной Рады, чтобы обсудить эту дату.