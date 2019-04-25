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Новинский требует мораторий на закон о языке и не только

Новинский требует мораторий на закон о языке и не только (5 новостей)

«Депутаты фракции "Оппозиционный блок" и группы "Возрождение" требуют моратория на закон о языке, а также законы о вероисповедании и истории»

Депутаты фракции "Оппозиционный блок" и группы "Возрождение" требуют моратория на закон о языке, а также законы о вероисповедании и истории. Соответствующее заявление озвучил Вадим Новинский, который вышел к трибуне парламента в окружении единомышленников, пишет УП. "Создается впечатление, что депутаты большинства так и не извлекли уроки из поражения, которое получил на выборах Петр Порошенко. Украинский народ проголосовал, прежде всего, против попыток навязать обществу на государственном уровне идеологию пещерного национализма с принудительным использованием одного языка, одного мировоззрения, одного типа поведения", – заявил он. "Языковой закон, который предлагают проголосовать сегодня, раскалывает Украину, а не объединяет ее. Он закладывает мину замедленного действия под и без того нестабильное украинское общество", – сказал Новинский. Более того, по его словам, "этот закон может еще больше углубить пропасть между различными частями Украины, не говоря уже о неконтролируемых Донбассе и Крыме". "Ради общественного мира и покоя... фракция "Оппозиционного блока" предлагает ввести в Украине мораторий на рассмотрение законопроектов и постановлений, которые раскалывают, – а именно те, которые касаются языковых вопросов, веры и конфессиональной жизни, а также спорных моментов истории", – заявил Новинский. "Мораторий должен действовать минимум 3 года", – сказал он. "За это время Верховная Рада должна сосредоточиться на вопросах социально-экономического характера и проблемах мира, проголосовать те законы, которых от нас ждут в плане выполнения Минских договоренностей. Мы просто обязаны запустить на полную мощность промышленность, дать возможность развиваться бизнесу, побороть негативные тенденции в общественной жизни и повысить уровень жизни украинцев", – заявил Новинский. "Сейчас языковой закон не ко времени. Разве существуют в Украине притеснения украинского языка? Спросите у граждан: их преследуют из-за того, что они говорят на украинском, их дискриминируют? Наоборот, языковой законопроект в нынешнем варианте – дискриминационный по своей сути!", – убеждает нардеп из "Оппоблока". По его утверждению, этот закон "гораздо более реакционный, чем те, которые когда-то ущемляли украинцев, он просто уничтожает русский, венгерский, польский, болгарский и другие языки в Украине". Новинский и его единомышленники не поддержат закон об украинском языке.

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ForUm ForUm  ·  25.04.19, 11:59 Депутаты фракции «Оппозиционный блок» и группы «Возрождение» требуют моратория на закон о языке, а также законы о вероисповедании и истории.Соответствующее заявление озвучил Вадим…
Багнет Багнет  ·  25.04.19, 12:02 Депутаты фракции "Оппозиционный блок" и группы "Возрождение" требуют моратория на закон о языке, а также законы о вероисповедании и истории.Соответствующее заявление озвучил Вадим…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  25.04.19, 12:04 Депутаты фракции "Оппозиционный блок" и группы "Возрождение" требуют моратория на закон о языке, а также законы о вероисповедании и истории.
Капитал Капитал  ·  25.04.19, 12:38 Депутаты фракции «Оппозиционный блок» и группы «Возрождение» требуют моратория на закон о языке, а также законы о вероисповедании и истории. Соответствующее…
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