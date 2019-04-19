Новинский, Вилкул и другие нардепы от Оппозиционного блока предложили Раде отменить блокаду Донбасса

Экономическая, энергетическая и транспортная блокада уже нанесли ущерб Украине на десятки миллиардов гривен, а также привели к сокращению десятков тысяч рабочих мест, считают в Оппозиционном блоке Оппозиционный блок проектом постановления ВРУ №10040 предлагает обратиться к Президенту Украины с требованием прекратить экономическую, энергетическую и транспортную блокады территории Украины, где органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия (территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Авторы проекта постановления Вадим Новинский, Олександр Вілкул, Дмитрий Колесников и Дмитрий Шпенов считают, что в итоге блокада оказалась наиболее невыгодной именно для самой Украины. Государство фактически утратило всякий контроль за украинскими предприятиями Донбасса, что напрямую отразилось на украинской металлургии и экономике страны в целом. Но, к сожалению, наиболее от этого пострадало мирное, ни в чем неповинное население, которое в угоду своим политическим амбициям изолировала власть.