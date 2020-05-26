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Новое ослабление карантина: какие ограничения отменят с 1 июня

Новое ослабление карантина: какие ограничения отменят с 1 июня (5 новостей)

«С 1 июня в Украине начнется третий этап послабления карантинных ограничений»

В Украине с 15 июня планируют возобновить авиаперевозки. Также регулярные рейсы собираются возобновить в странах ЕС. Однако это не значит, что с середины июня мир вернется к обычному туристическому режиму.

Страны ЕС пока неготовы открыть свои границы, в том числе и воздушные, для иностранцев и на данный момент неизвестно, произойдет ли это после 15 июня. Но при самом лучшем прогнозе, если это и произойдет, возвращение авиапространства в обычное русло будет долгим и болезненным, пишет "Европейская правда".

Европейское агентство по авиабезопасности составило список правил, которых должны будут придерживаться все участники авиаперевозок. Разработана новая процедура высадки и посадки пассажиров, соблюдение социального дистанцирования, сертифицированные маски на пассажирах.

"Право заходить к терминалам аэропортов будут только пассажиры, экипаж и сотрудники. Человек, которые сопровождают пассажира, допускать только в особых случаях, например, для сопровождения несо...

ФОТО К НОВОСТИ: «Новое ослабление карантина: какие ограничения отменят с 1 июня»
Фото Авиаперевозки из Украины в страны ЕС: что изменится с 15 июня
Фото Новый этап послаблений карантина: что изменится с 1 июня
Фото Новое ослабление карантина: какие ограничения отменят с 1 июня
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Подробности Подробности  ·  26.05.20, 10:50 С 1 июня в Украине начнется третий этап послабления карантинных ограничений
Новый Регион Новый Регион  ·  26.05.20, 10:55 С 1 июня в Украине начнется третий этап послабления карантинных ограничений.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  26.05.20, 11:12 Главный санитарный врач Виктор Ляшко объявил, что с 1 июня, на третьем этапе послаблений карантин, возобновят работу спортзалы, бассейны, а также пассажирскую...
Униан Униан  ·  26.05.20, 11:15 В первый день лета планируется, в частности, открыть бассейны и запустить железнодорожный транспорт.
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