Новое ослабление карантина: какие ограничения отменят с 1 июня

В Украине с 15 июня планируют возобновить авиаперевозки. Также регулярные рейсы собираются возобновить в странах ЕС. Однако это не значит, что с середины июня мир вернется к обычному туристическому режиму.

Страны ЕС пока неготовы открыть свои границы, в том числе и воздушные, для иностранцев и на данный момент неизвестно, произойдет ли это после 15 июня. Но при самом лучшем прогнозе, если это и произойдет, возвращение авиапространства в обычное русло будет долгим и болезненным, пишет "Европейская правда".

Европейское агентство по авиабезопасности составило список правил, которых должны будут придерживаться все участники авиаперевозок. Разработана новая процедура высадки и посадки пассажиров, соблюдение социального дистанцирования, сертифицированные маски на пассажирах.

"Право заходить к терминалам аэропортов будут только пассажиры, экипаж и сотрудники. Человек, которые сопровождают пассажира, допускать только в особых случаях, например, для сопровождения несо...